"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу

Данные официальной статистики не отражают реальную ситуацию, считает Сергей Комиссаренко.
Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик НАН Украины, профессор Сергей Комиссаренко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, данные официальной статистики не отражают реальную ситуацию с COVID-19 в Украине.
"Когда мы говорим о 9,5 тыс. (новых случаев за последние сутки, – ред.), я думаю, что их значительно больше. Просто неудобно говорить, что у нас уже есть десятка, как и умерших – думаю, что больше, чем 200 человек", - считает ученый.
Он также подчеркнул. Что в Украине больницы уже почти до отказа заполнены больными с коронавирусом.
"Если у вас болен родственник, попробуйте позвонить в больницу и спросить, смогут ли принять. И вы увидите результат. Как правило, людям отказывают, к сожалению. Поэтому думаю, что у нас больницы почти полностью переполнены. Наверное, держат какие-то резервы в случае, если у человека на самом деле очень тяжелое состояние. Поэтому и пытаются держать людей дома при нынешних условиях", - сказал Комиссаренко.
В то же время он скептически оценил предложение о введении в Украине комендантского часа.
"Карантин выходного дня или карантин недели приняты в других странах, и оно помогает. В отношении комендантского часа я не уверен, это выглядит слишком по-военному", - добавил Комиссаренко.
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Коронавирус в Украине:
- Напомним, в Украине за сутки COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека, умерли 199.
- За сутки были госпитализированы 1 тыс. 514 человек; умерли 199; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований - 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.
- За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных случаев - 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 386 тыс. 489.