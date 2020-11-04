"Десятка есть": в СНБО шокировали реальной статистикой по коронавирусу

В Украине коронавирус стремительно набирает обороты / УНИАН

Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик НАН Украины, профессор Сергей Комиссаренко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, данные официальной статистики не отражают реальную ситуацию с COVID-19 в Украине.

"Когда мы говорим о 9,5 тыс. (новых случаев за последние сутки, – ред.), я думаю, что их значительно больше. Просто неудобно говорить, что у нас уже есть десятка, как и умерших – думаю, что больше, чем 200 человек", - считает ученый.

Он также подчеркнул. Что в Украине больницы уже почти до отказа заполнены больными с коронавирусом.

"Если у вас болен родственник, попробуйте позвонить в больницу и спросить, смогут ли принять. И вы увидите результат. Как правило, людям отказывают, к сожалению. Поэтому думаю, что у нас больницы почти полностью переполнены. Наверное, держат какие-то резервы в случае, если у человека на самом деле очень тяжелое состояние. Поэтому и пытаются держать людей дома при нынешних условиях", - сказал Комиссаренко.

В то же время он скептически оценил предложение о введении в Украине комендантского часа.

"Карантин выходного дня или карантин недели приняты в других странах, и оно помогает. В отношении комендантского часа я не уверен, это выглядит слишком по-военному", - добавил Комиссаренко.

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Коронавирус в Украине: