Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии

В Украине прогнозируют десятки тысяч вирусных заболеваний в сутки / Reuters

В Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября, заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.

"Мы рассчитываем, что пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций. Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", - отметил он.

В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).

Он уточнил, что такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября.

"Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания", - сказал Кузин.

Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.

Читайте такжеКоронавирус выходит из-под контроля: Минздрав идет на крайние меры – Ляшко

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

Коронавирус в Украине