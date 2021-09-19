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Дети будут потом: из-за пандемии коронавируса украинцы откладывают пополнение в семье

19 сентября 2021, 10:36

В Украине уже не первый год падает рождаемость, но в период пандемии она начала падать очень стремительно.

Младенец
Дети будут когда-нибудь потом: из-за пандемии коронавируса украинцы откладывают пополнение в семье / Pixabay

В Украине из-за коронавируса снизилась рождаемость детей – граждане откладывают пополнение в семье на потом, когда о пандемии останутся только воспоминания. В частности, только в Киеве за семь месяцев 2021 года родилось на тысячу детей меньше, чем за такой же период в 2020 году.

Как говорится в сюжете ТСН, число беременных в этом году тоже уменьшилось. Причина банальная – из-за пандемии коронавируса нестабильно с работой. Кроме того, многих пугает болезнь COVID-19.

Хотя в начале пандемии, от которой все вынужденно сидели дома на карантине, социологи прогнозировали, что будет всплеск рождаемости. Но бэби-бума нет, все произошло наоборот: пары стали откладывать рождение ребенка на будущее.

Отмечается, что в Украине уже не первый год падает рождаемость, но в период пандемии она начала падать очень стремительно

Только в Киеве за семь месяцев прошлого года было 16 000 родов, а за такой же период в этом году — на тысячу меньше. Если тенденция сохранится, то до когда 2021 года будем иметь очередной антирекорд по рождаемости.

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Ранее сообщалось о том, что некоторые украинки сидят в декрете десятки лет. В частности, в селах Рокитновского района Ровенской области есть женщины, которые проводят в декретном отпуске 30 лет, и там никого не удивляет семья, в которой более 10 детей.

viber
рождение ребенка пандемия коронавируса новости Украины
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