"Дети не должны страдать": министр образования разругал плохие учебники

Сергей Шкарлет / УНИАН

Руководитель украинского Министерства образования и науки Сергей Шкарлет считает, что многие учебники, которые выпускаются в стране для школ, крайне низкого качества.

Об этом чиновник написал на своей странице в мессенджере Telegram. В ситуации, которая сложилась с учебниками, Шкарлет винит предыдущее руководство Минобразования. Более того, он утверждает ‒ те, кто позволяли печатать учебники с ошибками в 2017-2020 годах, в МОН уже не работают.

"Дети не должны страдать из-за ошибок взрослых. А тем, кто нивелировал приоритеты качества учебников, должно быть хоть немного стыдно", — заявил министр.

Шкарлет также сообщил, что уже выдал поручения профильным подразделениям Министерства образования и науки подготовить изменения в школьный материал.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

В украинском учебнике для девятого класса по химии обнаружили информацию о том, что пищевая сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкологических заболеваниях.

Причем авторы учебника сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.



