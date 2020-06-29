"Дети низкого качества": скандал усугубила выходка пресс-секретаря Третьяковой

Дети низкого сорта - появилось продолжение скандала / УНИАН

Слуга народа Галина Третьякова, которая прославилась после фразы о "детях очень низкого качества", продемонстрировала довольно странную реакцию на просьбу от журналистки прокомментировать ее заявление.

Депутат предпочла отмолчаться – а вот ее пресс-секретарь заткнула рот журналистке, не давая сказать ни слова. Происшедшее оказалось зафиксировано на видео с недавней пресс-конференции нардепа.

Сама Галина Третьякова наблюдала на происходящим со скукой на лице, подперев лицо ладонью.

Читайте такжеПочему Третьякову нужно поблагодарить за скандал с детьми "низкого качества"Ранее президент Владимир Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества". Он заранее обвинил ее в проигрыше Слуги народа на местных выборах.

В свою очередь заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.