Дипскандал с Беларусью: в МИД ответили на демарш и напомнили о провокациях в Минске

В МИД ответили на резкие заявления Минска / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины считает реакцию Беларуси с вызовом украинского посла Игоря Кизима чрезмерно эмоциональной.

Как сообщили в пресс-службе МИД, внешнеполитическое ведомство приняло во внимание вручение послу ноты протеста МИД Беларуси в связи с акциями протеста у посольства Беларуси в Киеве и почетного консульства этой страны во Львове, передает УНИАН.

"Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", - подчеркнули украинские дипломаты.

В МИД напомнили, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение.

"Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", - говорится в заявлении.

Украина четко соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета, таких как безосновательный досмотр дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", - говорится в заявлении.

Читайте такжеУдар в ответ: Минск анонсировал санкции против Украины"Вспоминаем также, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию по отношению к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой Минск выразил решительный протест в связи с серией "антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".

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