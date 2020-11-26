Дипскандал с Беларусью: в МИД ответили на демарш и напомнили о провокациях в Минске

В МИД приняли во внимание вручение послу ноты протеста МИД Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины считает реакцию Беларуси с вызовом украинского посла Игоря Кизима чрезмерно эмоциональной.
Как сообщили в пресс-службе МИД, внешнеполитическое ведомство приняло во внимание вручение послу ноты протеста МИД Беларуси в связи с акциями протеста у посольства Беларуси в Киеве и почетного консульства этой страны во Львове, передает УНИАН.
"Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", - подчеркнули украинские дипломаты.
В МИД напомнили, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение.
"Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", - говорится в заявлении.
Украина четко соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.
"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета, таких как безосновательный досмотр дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", - говорится в заявлении.
Читайте такжеУдар в ответ: Минск анонсировал санкции против Украины"Вспоминаем также, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию по отношению к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу", - подчеркнули в МИД.
Напомним, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 26 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой Минск выразил решительный протест в связи с серией "антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине".
Дипскандалы между Киевом и Минском:
- 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.
- Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.
- В октябре белорусские пограничники провели досмотр автомобиля, на котором посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался в Минск.
- Были опубликованы кадры. где запечатлено, как белорусские пограничники на пункте пропуска попросили украинского дипломата открыть багажник.
- В свою очередь Кизим сообщил, что такие действия не предусмотрены Венской конвенцией.