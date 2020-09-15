"Дистанционка" из-за Covid-19: Шкарлет рассказал, к чему готовиться школьникам

Чего ждать школьникам в период карантина / Bigmir.net

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об особенностях обучения в период карантина.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, будут учиться школьники дистанционно или очно зависит от карантинного зонирования.

Глава МОН пояснил, что тип обучения будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате", — подчеркнул и.о. министра.

При этом Шкарлет ответил на вопрос о том, перейдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября.

"Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходит из того, придерживаться ли норм карантина, безопасности", - уточнил и.о. министра образования и науки.

Читайте такжеПочему Украине нельзя закрывать школы на карантин

Напомним, ранее врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, что для защиты школьника от эпидемии коронавируса, необходимо соблюдать несложные правила безопасности.

Угроза COVID-19 в школе: что важно помнить