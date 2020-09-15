"Дистанционка" из-за Covid-19: Шкарлет рассказал, к чему готовиться школьникам

В "красной" зоне карантина предполагается обучение только в дистанционном формате, подчеркнул Сергей Шкарлет.
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал об особенностях обучения в период карантина.
Как подчеркнул он в эфире 1+1, будут учиться школьники дистанционно или очно зависит от карантинного зонирования.
Глава МОН пояснил, что тип обучения будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.
"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате", — подчеркнул и.о. министра.
При этом Шкарлет ответил на вопрос о том, перейдут ли все школы на дистанционное обучение с ноября.
"Я не готов сказать, именно с ноября, или с октября, или, возможно, с декабря. Все будет исходит из того, придерживаться ли норм карантина, безопасности", - уточнил и.о. министра образования и науки.
Читайте такжеПочему Украине нельзя закрывать школы на карантин
Напомним, ранее врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, что для защиты школьника от эпидемии коронавируса, необходимо соблюдать несложные правила безопасности.
Угроза COVID-19 в школе: что важно помнить
- носить маску в местах большого скопления людей;
- мыть руки не менее 20 секунд;
- пользоваться антисептиком, содержание которого — не менее 60% спирта;
- избегать тесного контакта с больными простудой;
- научить ребенка кашлять или чихать в носовой платок или локоть и держать руки подальше от рта, носа и глаз.