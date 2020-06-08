Дистанционное образование для украинских школьников: к чему готовиться родителям

Дистанционное образование для украинских школьников/ УНИАН

В Украине после крайне длительного коронавирусного карантина заговорили о том, что с 1 сентября 2020 года ‒ в зависимости от ситуации с распространением в Украине Covid-19 ‒ может быть массово введено частичное дистанционное обучение.

Соответствующие протоколы на данный момент разрабатываются сотрудниками Министерства образования и науки, сообщает портал РБК-Украина.

Как рассказала народный депутат и член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, осенью, по всей вероятности, украинцев ожидают серьезные изменения в школьном образовании.

Читайте такжеВирус вернется с новой силой, как только дети пойдут в школу - вирусолог"Возможно, будет введено посменное обучение, возможно будут определены некоторые предметы, которые будут изучаться дистанционно", ‒ рассказала нардеп и отметила, что абсолютно все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Эксперты образовательной отрасли, в свою очередь, полагают, что в Украине давно наблюдается кризис школьного образования. И частичный перевод на дистанционное обучение может стать одним из вариантов развития образовательной системы. Плюс нет особых проблем в комбинировании различных форм обучения.

Напомним, ранее в Киеве (с 1 июня 2020 года) начали работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; а также возобновили работу детско-юношеские спортивные школы.