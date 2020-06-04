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Дистанционное образование в Украине – что ждет родителей и детей

4 июня 2020, 18:59

Благодаря карантину стало ясно, что дистанционное обучение в школах может стать нормой.

Дистанционное обучение в школах - Украина готовит родителям сюрприз
Дистанционное обучение в школах - Украина готовит родителям сюрприз

Дистанционное обучение в школах Украины в 2020 году прошло вполне успешно, считают власти. Поэтому уже готовят изменения в школьную программу 2020-2021 учебного года. Так, ряд предметов с 1 сентября могут изучаться дистанционно.

"Мы все должны понимать одно, что коронавирус на 100% не исчезнет из Украины, как и со всего земного шара. Мы должны быть готовы к этому. Министерство уже разрабатывает протоколы", – цитирует РБК-Украина народного депутата, члена комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлию Гришину.

Дистанционное образование в Украине – позиция школ

Учредитель альтернативной школы Радосвіт Галина Мельник уверена, что школьное образование в Украине переживает кризис: программы устарели, дети в нынешних школах учиться не хотят.

Благодаря карантину стало ясно, что дистанционное обучение в школах может стать нормой. Однако это должен быть выбор семьи.

Дистанционное образование в Украине – позиция родителей

Участник группы Батьки SOS в Facebook Александр Мирошниченко перечислил, зачем нужна школа на современном этапе:

  • для поиска мотивации к обучению – и это зависит от таланта педагога;
  • для практического воплощения знания – при этом в украинских школах очень мало интересных ребенку учебных проектов;
  • для коллективной коммуникации – как раз эту составляющую и не может дать домашнее обучение. Альтернативой могли бы стать различные кружки и секции.

В то же время на сайте Электронных петиций уже открыто голосование за запрет дистанционного обучения во всех учебных заведениях Украины.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что обучение в школах страны возобновится не раньше 1 сентября. При этом ранее в МОН уже объявили, что школы закончат оформление аттестатов о среднем образовании, свидетельств и табелей не позднее 15 июня 2020 года.

Ранее опрос показал, что школьники потеряли интерес к учебе. К примеру, 21% школьников в столице делают уроки с родителями.

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