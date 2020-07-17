Журналист Гордон объявил себя певицей Мадонной

Гордон объявил себя Мадонной / УНИАН

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его творчество так быстро набирает просмотры Интернете, что он себя объявляет певицей Мадонной, которая имеет аналогичный успех в Сети.

Громкое заявление Гордон сделал в эфире передачи Максимум на телеканале Наш. Журналист прокомментировал вопрос о его новой песне, посвященной российскому ведущему Владимиру Соловьеву.

"Ну я ему и песенку записал, чтобы ему не скучно было. Песенка собрала за первые сутки миллион просмотров в YouTube", – сказал Гордон о Соловьеве.

Ведущий в ответ сравнил успех журналиста с творческими достижениями певицы с мировым именем Мадонны.

"Я и есть Мадонна. …И продолжает завоевывать сердца почитателей. Поэтому весело потроллил Соловьева. Негодяй, негодяй", – отметил Гордон.

Напомним, Гордон опубликовал песню Итальянский партизан, которую он посвятил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Исполняется она на мотив песни Игоря Скляра "На недельку до второго…".

Ранее журналист Дмитрий Гордон по видеосвязи провел интервью с бывшим террористом "ДНР", офицером российских спецслужб Игорем Гиркиным-Стрелковым. Интервью вызвало резонанс, после чего под офисом Гордона состоялась акция протеста.