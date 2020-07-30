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Разумков оценил, как именно Зеленский изменился за год у власти

30 июля 2020, 10:17

Спикер Рады дал оценку нынешнему президенту страны.

Разумков, Зеленский
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский / УНИАН

Спикер украинского парламента IX созыва Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский всерьез изменился за год пребывания во главе стране.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на интервью руководителя Рады.

Именно так Разумков прокомментировал утверждения, которые поступают из окружения президента ‒ дескать, гарант Конституции устал и разочаровался.

"Ну, все люди меняются, президент не исключение. Груз ответственности, который несет тот, кто пришел во власть, и осознание, что от твоих действий и решений иногда зависят и судьбы людей, и судьба страны, накладывает свой отпечаток", – подчеркнул он.

По словам Разумкова, сложившаяся ситуация сказывается на поведении, риторике, действиях, а также на поведении всех, кто так или иначе причастен к принятию таких решений.

При этом спикер Рады подчеркнул ‒ главное, чтобы это не отражалось на человеческих качествах той или иной личности.

"Власть сегодня у тебя есть, а завтра ее может не быть, а вот твои человеческие качества и моральные устои должны остаться и сейчас, когда ты у власти, и после того, когда ты уйдешь", – подытожил он.

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Напомним, ранее Дмитрий Разумков ответил на вопрос о возможности свержения президента Владимира Зеленского - которое может готовить экс-президент Петр Порошенко (с участием руководителя МВД Арсена Авакова).

Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Верховная Рада
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