"До 40 тыс. случаев в сутки": врач озвучил тревожный прогноз по новой вспышке коронавируса

"В сутки будет по 40 тысяч случаев коронавируса" / Reuters

В ходе новой волны коронавируса статистика заболеваемости инфекцией в Украине может в 2-3 раза превысить показатели предыдущей. Эксперты прогнозируют до 40 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL сказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев и назвал причиной вспышки "наслоение двух факторов".

Врач заявил, что увеличение количества случаев "ковида" будет вызвано новогодними праздниками и циркуляцией в Украине штамма Омикрон.

Медик также пояснил, что празднования покажут себя повышением заболеваемости уже в конце текущего месяца. А Омикрон из-за высокой заразности усугубит этот процесс.

Читайте такжеОбнаружен коронавирус-мутант: что известно о гибриде Дельты и Омикрона"Тестирование у нас проводится не так массово, как в этих странах, поэтому эти цифры могут быть немного меньше", – сказал медик.

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

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