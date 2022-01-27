До 60 тысяч в сутки: названы сроки вспышки коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине / УНИАН, Pixabay

Из-за вспышки коронавируса в Украине и несмотря на ухудшающуюся ситуацию, в стране не планируют вводить локдаун.

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий заявил, что в Украине продолжается адаптивный карантин и вводить локдаун пока нет смысла.

Также он отметил, несмотря на общее количество инфицированных на СOVID-19, которое в последнее время бьет рекорды, уровень госпитализации и летальности сравнительно невелик. Ситуация контролируется. Чиновники уверяют, что медицинская инфраструктура готова к новой волне коронавирусной болезни.

"В любом случае, до пика этой волны еще далеко — по расчетам СНБО, он придется на 20-25 февраля. Минздрав прогнозирует уже на следующей неделе количество выявленных новых больных в сутки может составить до 60 тыс человек", - написал Радуцкий.

По его прогнозам, за февраль новым штаммом Омикрон могут переболеть около 1 млн украинцев. Спад заболеваемости, скорее всего, придет на вторую половину марта.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 26 января, зафиксировано 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом было зафиксировано за минувшие сутки 154 летальных случая в результате коронавирусной болезни.

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