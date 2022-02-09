До 70 тысяч в сутки: Радуцкий спрогнозировал, сколько будет COVID-больных на пике волны коронавируса

Радуцкий рассказал, сколько больных будет на пике волны коронавируса / Коллаж Reuters, УНИАН, pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже несколько недель подряд. 4 февраля был установлен абсолютный антирекорд за все время пандемии - COVID-19 за сутки выявили у 43 тысяч 778 жителей страны. Но эта цифра - не предел. Количество больных может достичь 70 тысяч в сутки.

Об этом в эфире программы Твій вечір заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Мы будем иметь, как показывает статистика других стран, и 50, и 60, и 70 тысяч больных в сутки. Мы идем к пику. Этот пик будет такой как в Германии, и во Франции — до 400 тысяч в сутки. Но там население больше. Я в процентах говорю", – сказал он.

Радуцкий добавил, что карантин в Украине пока что отменять не планируют.

"Наш уровень вакцинации сегодня не позволяет, к сожалению, полностью отменить (карантин, – ред.). Мы работаем в адаптивном карантине. Я точно убежден, что локдаун сейчас не нужен", - сказал он.

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По словам Радуцкого, адаптивный карантин эффективен, ведь в Украине ни раз за время пандемии не было коллапса медицинской системы.

Как известно, адаптивный карантин действует в Украине пока что до 31 марта 2022 года.

Напомним, по состоянию на утро среды, 9 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 тысяч 257 жителей страны (сутками ранее было 34 353). Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 8 февраля из-за ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне карантина (Ивано-Франковская и Ровенская), 19 областей и город Киев — в "оранжевой" зоне, три — в "желтой" ( Кировоградская, Полтавская, Запорожская).

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