Добкин намекнул на сговор вокруг выборов мэра Харькова

Михаил Добкин / УНИАН

Михаил Добкин намерен баллотироваться за пост мэра Харькова на досрочных выборах, которые должна объявить Верховная Рада ‒ после скоропостижной кончины Геннадия Кернеса.

Свои намерения он подтвердил в комментарии порталу Страна. "Вопрос только в том, когда состоятся эти выборы", ‒ сказал Добкин (который уже был мэром Харькова с 2006 до 2010 года).

Сложность ситуации в том, чтобы внеочередные выборы мэра состоялось хотя бы 28 марта, постановление о выборах нужно принять не позже 26 января (ради того, чтобы кандидатам хватило времени на избирательную кампанию). Именно в этот день парламент начнет пленарные заседания после зимних каникул.

Сам Добкин убежден, что в Раде наверняка случится задержка с принятием данного решения. По его мнению, это случится потому, что выборы весной невыгодны для Офиса президента Украины и группы влияния министра внутренних дел Арсена Авакова, на которых сейчас ориентируется временное харьковское руководство во главе с Игорем Тереховым.

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Геннадий Кернес - что было ранее: