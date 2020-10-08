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Добкин призвал Лукашенко "дальше давить" протестующих беларусов

8 октября 2020, 19:09

Бывший политик в контексте событий в Минске вспомнил события Революции достоинства.

Добкин
Добкин поддержал Лукашенко / УНИАН

Экс-нардеп и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин высказал слова поддержки действиям президента Беларуси Александра Лукашенко, который приказывал жестоко разгонять акции протеста.

Политик в интервью Дмитрию Гордону напомнил о двух революциях в Украине, а также упомянул о нынешних событиях в Минске.

"Слава батьке Лукашенко. Давил, давит и пусть дальше давит", — отозвался Добкин.

Бывший депутат полагает, что на выборах президента в Беларуси победу одержал Лукашенко, но с цифрами немного ошибся.

"Батьку выбрали. Батька просто решил, что он должен получить в процентном отношении больше, чем царь… Ошибся, конечно. Ему бы хватило 51%", – добавил он.

Добкин считает, что каждая власть имеет право себя защищать, поэтому Лукашенко, отдавая приказ об избиении демонстрантов, поступал правильно.

"Дебилов хватает везде: и среди тех, кто бьется о власть, и тех, кто власть защищает. Уберем это. Тех, кто насилуют, – их нужно самих изнасиловать этими же дубинками. Тут я вообще даже без ничего. Но те, кто прыгают, – молодые, хорошие – а где они будут через три-четыре года, если не будет Лукашенко?" — спросил Добкин.

Читайте такжеНовый удар по режиму Лукашенко: в Беларуси готовят масштабные протестыПо словам политика, те беларусы, которые сейчас наиболее активно принимают участие в акциях протеста в Минске, в будущем отправятся на заработки в Польшу или Россию.

"И скажи мне, пожалуйста, а какое их право, если они не видят свое будущее в этой стране, где они живут – в Беларуси, – кидаться на власть, которая обеспечивает тех, кто уехать не может, – стариков, бюджетников и так далее?" – резюмировал он.

Михаил Добкин заявил в интервью Гордону:

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