Добкин рассказал о своих извинениях перед Кернесом

Я думаю, Кернес меня простил - Добкин / Newsroom

Бывший мэр Харькова, экс-глава Харьковской облагосдминистрации Михаил Добкин сказал, что он не смог извиниться перед Геннадием Кернесом при жизни. Добкин считает, что Кернес его простил.

Об этом украинский политик рассказал на церемонии прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, которая проходит во вторник, 23 декабря, в театре оперы и балета, сообщает местное издание Newsroom.

"Дела говорят больше, чем слова. Я православный человек и когда кто-то уходит из близких, из тех людей, с которыми ты имел отношения...Конечно же, я где-то что-то совершал, что требовало извинения. Я не смог заняться этим при жизни и занялся после смерти. Я думаю, он меня простил", - сказал Добкин.Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения

Издание напомнило, что Михаила Добкина и Геннадия Кернеса связывали долгие годы дружбы. В 2006 году именно Кернес руководил избирательным штабом кандидата в мэры Харькова Добкина, кампания которого завершилась победой. На победу не повлияла и публикация знаменитого скандального видеролика, в котором политики записывали предвыборную речь Добкина. В итоге Добкин стал мэром города, а Кернес – секретарем горсовета.

Позже Добкин стал главой Харьковской облгосадминистрации и народным депутатом, а Кернес трижды выигрывал выборы мэра города. В последние годы политики перестали общаться. Добкин выдвигал свою кандидатуру на пост харьковского градоначальника на местных выборах-2020, однако позже решил не принимать участие в избирательной гонке.

Геннадий Кернес