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Доктор ​Комаровский рассказал, почему перестал быть советником Зеленского

2 ноября 2020, 14:30

По словам Евгения Комаровского, на его советы Владимир Зеленский не обратил внимания.

Комаровский признался, что его не устроило в команде Зеленского / Facebook

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский признался, почему во время предвыборной кампании Владимира Зеленского, он покинул команду и перестал быть его советником.

По словам Комаровского, команда Зеленского на его советы в области медицины не обратила внимания.

"Когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания​", - сказал Комаровский в интервью Украину.ру.

Комаровский считает, что обстановку с медициной в Украине может изменить лишь государственная политика.

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Также Комаровский рассказал, почему не стоит прививаться российской вакциной от коронавируса.

"Для меня как для врача вакцин не бывает российских, немецких, украинских. Бывают вакцины эффективные и неэффективные. Вакцины, которые я морально имею право рекомендовать своим пациентам и не имею. На сегодня вакцина не прошла клинических испытаний в полном объеме. И ее перспективы мне непонятны, достоверных, адекватных сведений о ней у меня нет. Для меня это кот мешке. Я сказал достаточно давно, как только начали ее использовать, что это недоношенная вакцина. Пока ее недоносили", - сказал Кмаровский.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский коронавирус Евгений Комаровский новости Украины
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