Доктор ​Комаровский рассказал, почему перестал быть советником Зеленского

По словам Евгения Комаровского, на его советы Владимир Зеленский не обратил внимания.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский признался, почему во время предвыборной кампании Владимира Зеленского, он покинул команду и перестал быть его советником.
По словам Комаровского, команда Зеленского на его советы в области медицины не обратила внимания.
"Когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания", - сказал Комаровский в интервью Украину.ру.
Комаровский считает, что обстановку с медициной в Украине может изменить лишь государственная политика.
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Также Комаровский рассказал, почему не стоит прививаться российской вакциной от коронавируса.
"Для меня как для врача вакцин не бывает российских, немецких, украинских. Бывают вакцины эффективные и неэффективные. Вакцины, которые я морально имею право рекомендовать своим пациентам и не имею. На сегодня вакцина не прошла клинических испытаний в полном объеме. И ее перспективы мне непонятны, достоверных, адекватных сведений о ней у меня нет. Для меня это кот мешке. Я сказал достаточно давно, как только начали ее использовать, что это недоношенная вакцина. Пока ее недоносили", - сказал Кмаровский.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Также Комаровский объяснил, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты.