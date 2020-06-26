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Лишиться квартиры за неуплату: эксперт объяснил, чего ждать должникам

Исполнитель может наложить арест на имущество должника.

26 июня 2020, 14:59
долг, кредит, выбивание, коллекторы
Украинцы могут лишиться недвижимости за долги

В Верховной Раде рассматривается законопроект №3613, который предусматривает взыскание задолженности за комуслуги, в том числе путем ее наложения и на недвижимость должника.

Суд без вызова должника: что грозит за неуплату комуслуг

Как рассказал Українським Новинам юрист Алексей Годованюк, в случае наличия долга по оплате за коммунальные услуги у потребителя организация, которая поставляет коммунальные услуги, может обратиться в суд.

"По результату обращения в суд будет получен судебный приказ. Стоит обратить внимание, что такое судебное заседание проводиться без вызова должника", - отмечает адвокат.

Затем, организация, которая получила судебный приказ обращается к частному либо государственному исполнителю, который открывает исполнительное производство.

Читайте такжеПродай собаку – оплати долги: в Украине появились неожиданные лоты на аукционеДалее, исполнитель списывает денежные средства, находящиеся на счетах должника.

Если их не хватает, то описывается ценное имущество должника, взыскание направляют на дорогостоящие вещи, технику, автомобили.

Арест и оценка имущества: как отбирают квартиры за долги

Как объяснил юрист, действующее законодательство предусматривает, что обращение взыскания на объекты недвижимого имущества осуществляется в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества.

"При этом в первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник", - подчеркнул Годованюк.

Кроме того, вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику.

Читайте такжеДолги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения судаДалее, исполнитель (государственный либо частный) после документального подтверждения принадлежности должнику на праве собственности объекта недвижимого имущества накладывает на него арест и вносит сведения о таком аресте в соответствующий реестр в установленном законодательством порядке.

Далее, идут этапы определения стоимости имущества должника и его оценка, после чего происходит реализация имущества, на которое обращено взыскание.

Лишиться жилья за долги: что важно знать

В то же время эксперт уточнил, что в случае взыскания недвижимости есть важное исключение.

По его словам, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (сейчас это составляет 94 460 гривен), то взыскивать единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, нельзя.

В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Напомним, ранее Рада за основу приняла проекта закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг.

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