В дома должников разрешат врываться без спроса: эксперт оценил скандальный закон

Виконавчим службам хочуть дозволити зламувати двері в квартирах

Несанкционированное проникновение в жилье с целью прекращения предоставления услуг противоречит статье 30 Конституции Украины, а также статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявил судебный юрист Владимир Пищида.

Таким образом он прокомментировал принятие Верховной Радой за основу проекта закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг.

Он подчеркнул, что право доступа к жилью должников дадут представителям оператора услуг при наличии у них соответствующего удостоверения, при этом является обязательным присутствие представителя органов внутренних дел, работников аварийно-ремонтной бригады, а также собственника смежного помещения, пишут Факты.

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"Отключение должников от потребления жилищно-коммунальных услуг осуществляется при наличии технической возможности такого отключения, без последствий для смежных потребителей. Однако несанкционированный доступ к жилью потребителей допускается только в случае угрозы жизни или имуществу людей", — добавил юрист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рада намерена разрешить взламывать квартиры украинцев без решения суда – если у владельцев жилья накопились долги за коммуналку.