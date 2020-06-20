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В Украине должникам за услуги ЖКХ запретят выезжать за границу

У таких граждан также могут конфисковать автомобиль.

20 июня 2020, 01:51
Денис Малюська
Денис Малюська заявил, что должников по ЖКХ лишили права выезда за границу / УНИАН

В Украине приняли решение не выпускать в заграничные поездки граждан, у которых зафиксирована задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также должники могут лишиться автомобиля. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала 112 Украина.

"Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры <...> вот таких богатеньких Буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", — сказал министр.

По словам чиновника, не смогут выехать за границу украинцы, у которых выявят кредитные задолженности со значительными суммами перед банками.

Согласно данным Государственной службы статистики, задолженность граждан Украины по услугам ЖКХ составляет более 60 млрд гривен ($2,247 млрд) без учета электроэнергии.

Напомним, Малюська рассказал о том, что после введения платных камер в украинских следственных изоляторах ведомство заработало 115, 5 тысячи гривен.

Ранее Малюська рассказывал ‒ платные камеры в СИЗО создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека. На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.

услуги ЖКХ долги Денис Малюська новости Украины
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