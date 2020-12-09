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Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины

9 декабря 2020, 06:47
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При этом Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к любому развитию событий, считает Руслан Хомчак.

Донбасс,боец
Военное решение конфликта на Донбассе невозможно / УНИАН

Возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей только военным путем невозможно. И на это есть несколько причин: огромные потери, риск быть обвиненными в нарушении международного гуманитарного права и несопоставимость ресурсов Украины и России.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью Армия Inform.

"Военное решение (конфликта на Донбассе) невозможно по многим причинам. Во-первых, нас могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов. Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил Хомчак.

"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Они будут исчисляться трех- или четырехзначными цифрами при продвижении вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому? Не забывайте: у России сейчас значительно больше ресурсов", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что это не только его личная позиция, но еще Генштаба и экспертов.

При этом генерал-полковник отметил, что Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к любому развитию событий: не только держать оборону, но и умело вести наступление в городских условиях.

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Напомним:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на данный момент находятся около трех тысяч кадровых российских военных.
  • Также Хомчак заявил, что силы ВСУ пойдут в наступление на Донбассе, если получат такой приказ.
ВСУ война на Донбассе новости Украины Руслан Хомчак
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