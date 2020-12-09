Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины

Военное решение конфликта на Донбассе невозможно / УНИАН

Возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей только военным путем невозможно. И на это есть несколько причин: огромные потери, риск быть обвиненными в нарушении международного гуманитарного права и несопоставимость ресурсов Украины и России.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью Армия Inform.

"Военное решение (конфликта на Донбассе) невозможно по многим причинам. Во-первых, нас могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов. Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил Хомчак.

"Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Они будут исчисляться трех- или четырехзначными цифрами при продвижении вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому? Не забывайте: у России сейчас значительно больше ресурсов", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Он пояснил, что это не только его личная позиция, но еще Генштаба и экспертов.

При этом генерал-полковник отметил, что Вооруженные силы Украины должны быть готовыми к любому развитию событий: не только держать оборону, но и умело вести наступление в городских условиях.

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Напомним: