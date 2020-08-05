У Зеленского рассказали, согласился ли экс-премьер Фокин работать на переговорах в Минске

Здания Офиса президента / УНИАН

Первый украинский премьер-министр (занимал пост 1991-1992 года) Витольд Фокин, который на днях якобы дал согласие стал участником делегации Украины в работе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, на самом деле еще не принял окончательного решения.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Дарьи Заривной ‒ пресс-секретаря руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По ее словам ‒ по результатам официальной встречи Фокина с Ермаком бывший премьер не принял окончательного решения и определится до конца недели ‒ присоединяться ли ему или нет к переговорной группе в Минске по Донбассу.

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Напомним, ранее руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о том, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин в ТКГ будет заниматься координатором коммуникаций всех сторон, в то числе и с жителями временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.