Дороже, чем в Европе: в Украине могут взлететь цены на интернет

Главное:
- Интернет в Украине может подорожать
- Цены на проводной и мобильный интернет могут увеличиться в 10 раз
Цены на проводной и мобильный интернет в Украине, по сравнению с европейскими странами, достаточно низкие. Однако все может кардинально измениться из-за нового закона о скоростном и стабильном интернете.
Как сообщает Минфин, из-за необходимости внедрения новых технологий, что требует существенных инвестиций со стороны провайдеров, затраты упадут на плечи конечных потребителей.
Насколько может подорожать интернет в Украине
Эксперты считают, что в случае строгого контроля над провайдерами, украинцам придется платить за интернет вместо 200-300 гривен в месяц около 2000-3000 гривен. В некоторых странах Европы цены на интернет несколько ниже этих показателей.
Также на рост тарифов может повлиять законодательное требование обеспечивать автономность работы сети в условиях перебоев с электроэнергией в течение 100 часов. Из-за него цены на интернет могут повысить от нескольких гривен до существенных сумм, в зависимости от компании.
Цены в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они нуждаются в постоянном охлаждении.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время гривна может "ослабить" свои позиции относительно доллара. Американская валюта может подорожать до 43 гривен.
Накануне стало известно, что в этом году рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
