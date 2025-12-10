Дороже, чем в Европе: в Украине могут взлететь цены на интернет

Есть два фактора, которые могут негативно сказаться на ценах на интернет.

Почему в Украине может подорожать интернет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Интернет в Украине может подорожать

Цены на проводной и мобильный интернет могут увеличиться в 10 раз

Цены на проводной и мобильный интернет в Украине, по сравнению с европейскими странами, достаточно низкие. Однако все может кардинально измениться из-за нового закона о скоростном и стабильном интернете.

Как сообщает Минфин, из-за необходимости внедрения новых технологий, что требует существенных инвестиций со стороны провайдеров, затраты упадут на плечи конечных потребителей.

Насколько может подорожать интернет в Украине

Эксперты считают, что в случае строгого контроля над провайдерами, украинцам придется платить за интернет вместо 200-300 гривен в месяц около 2000-3000 гривен. В некоторых странах Европы цены на интернет несколько ниже этих показателей.

Также на рост тарифов может повлиять законодательное требование обеспечивать автономность работы сети в условиях перебоев с электроэнергией в течение 100 часов. Из-за него цены на интернет могут повысить от нескольких гривен до существенных сумм, в зависимости от компании.

Напомним, Главред писал, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они нуждаются в постоянном охлаждении.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в ближайшее время гривна может "ослабить" свои позиции относительно доллара. Американская валюта может подорожать до 43 гривен.

Накануне стало известно, что в этом году рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

