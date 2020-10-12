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Досрочные каникулы из-за COVID-19: в Киеве приняли неожиданное решение

12 октября 2020, 15:07

Виталий Кличко рассказал, когда начнутся осенние каникулы в школах Киева.

Школа
В Украине могут объявить досрочные каникулы / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает перевода школ на дистанционное обучение в этом месяце в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Вместе с тем, по его словам, сейчас столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше, а именно с 21 октября.

В свою очередь глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятность введения досрочных каникул в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября.

По словам Рубана, каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.

Он пояснил, что сейчас стоит задача пассивно проиммунизировать детское население и молодежь с целью прекращения активности эпидемиологического процесса.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране", - сказал глава Госпотребслужбы Киева.

По его словам, необходимо, чтобы проиммунизировались 60-80% населения.

"Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", - сказал Рубан.

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Ранее сообщалось о том, что по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.

  • За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок.
  • За минувшие сутки число выздоровевших возросло на 903.
  • В общей сложности от COVID-19 в Украине выздоровели 114 тыс. 410 пациентов.
дистанционное образование каникулы коронавирус в Киеве Карантин в Киеве Олег Рубан
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