Доверяют судам и смотрят Шария: Супрун распекла украинок, едящих плаценту

Ульяна Супрун / УНИАН

Экс-и.о. руководителя Министерства здравоохранения Ульяна Супрун полагает, что украинцы, и украинки, которые доверяют украинским судам, голосуют за партию ОПЗЖ, смотрят блоги Анатолия Шария и едят плаценту новорожденных, не хватает здравого смысла.

Именно такой пост бывшая чиновница опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун раскритиковала практику некоторых рожениц сохранять свою плаценту после рождения ребенка ‒ чтобы потом ее съесть.

"поедание плаценты больше пропагандируют блоггеры, будто на собственном опыте ощутили преимущества этого метода. Это в основном люди без медицинского образования, которые наживаются на том, что предлагают мамам альтернативные и "естественные" методы заботы после рождения ребенка. Впрочем, есть задокументированные негативные последствия поедания плаценты. Например, CDC опубликовали предостережение относительно употребления плаценты из-за случая, когда у младенца развилась смертельно опасная стрептококковая инфекция группы В. Его мать употребляла инкапсулированную плаценту, которая была заражена возбудителем этой инфекции, кормя младенца грудью. […] Никаких научных доказательств хоть какой-то клинической пользы для человека от планетофагии нет. Ни гормоны, ни полезные вещества (как об этом пишут производители инкапсулированной плаценты или блоггеры) не сохраняются в плаценте после рождения, поэтому плацента никоим образом не может влиять или потенциально помогать роженице в послеродовой период", ‒ написала она.

К посту экс-чиновница прикрепила картинку с таким текстом: "Украинцы, которым не хватает здравого рассудка: голосуют за ОПЗЖ, смотрят Шария, доверяют украинским судам, едят свою плаценту".

Напомним, ранее представители Atlantic Council ‒ крупного американского аналитического центра, который работает с властями США и странами НАТО рассказали, что против и.о. руководителя украинского Минздрава Ульяны Супрун в Украине планируют завести уголовное производство.