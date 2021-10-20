"Другого выхода нет": в Минздраве назвали единственный способ победить пандемию коронавируса

Победить пандемию можно только с помощью массовых прививок / УНИАН

В Украине растет заболеваемость коронавирусом из-за того, что страна зашла в эпидемический сезон острых респираторных заболеваний. Единственный вариант выхода из карантина – увеличить темпы вакцинации как минимум вдвое.

Такой оценкой поделился министр здравоохранения Виктора Ляшко во время рабочей поездки в Запорожье. По его словам, на прошлой неделе прививки сделали 762 тысяч человек. А страна при этом способна удовлетворить потребность в вакцинации в два раза больше, передает "ТСН",

Также Ляшко отметил, как только пять областей вошли в "красную" зону, количество прививок там выросло на 100%. В центрах вакцинации в Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях уже несколько дней выстраиваются огромные очереди людей, желающих сделать прививку от коронавируса. В некоторых центрах желающих вакцинироваться настолько много, что это перерастает в давку.

"Растет заболеваемость, и мы видим, что другого выхода, кроме как делать прививки, нет. Это [массовая вакцинация] единственный вариант выхода из карантина", – сказал Ляшко.

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Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 8 207 903 жителей страны. 8 207 901 из них получили по меньшей мере одну дозу. При этом полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Заметим, что старт COVID-вакцинации в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С этого времени в Украине провели 14 865 911 прививок против коронавируса (первой и второй дозами).

Какие вакцины использовались

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 306 470,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 293 124,

AstraZeneca – 998 400,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.