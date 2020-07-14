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Авария под Киевом: подозреваемому избрана мера пресечения

Суд решил арестовать возможного злоумышленника.

14 июля 2020, 14:44
Желепу арестовали – ДТП Киев новости
Антон Желепа арестован / Скриншот

В Киеве Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Антону Желепе, подозреваемому в совершении смертельной аварии под Киевом.

Суд решил, что Желепа должен находиться под стражей на протяжении двух месяцев, пишет Украинская правда.

Издание добавило, что райсуд арестовал подозреваемого на два месяца без права выхода на свободу под залог.

"Судья Евгений Сидоров поддержал ходатайство прокурора. Сам Желепа на заседании суда отметил, что признает свою вину. Он сообщил, что отказался от услуг адвоката", – говорится в материале.

Читайте такжеГибель семьи в ДТП под Киевом: Зеленский прокомментировал трагедиюНапомним, смертельная авария под Киевом произошла вечером 12 июля – на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус, а потом вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai.

В результате ДТП погибла целая семья – супруги, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

Позже СМИ выяснили, что авто Mercedes находилось в угоне, возможный виновник аварии был в нетрезвом состоянии, и он уже отсидел три года за смертельное ДТП.

Потом стало известно, что авария могла произойти из-за Антона Желепы, ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Во время заседания Шевченковского райсуда подозреваемый признался, до аварии выпил 200 граммов водки и ехал со скоростью 180 км/ч.

Антон Желепа авария под Киевом ДТП суд
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