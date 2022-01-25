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"Думал, что дадут путевку в санаторий": украинец 27 раз вакцинировался от коронавируса

25 января 2022, 19:30
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Своими действиями мужчина пытался добиться популярности.

Украинец 27 раз вакцинировался от коронавируса / скриншот

Житель города Сумы Алексей 27 раз вакцинировался от коронавируса. Чтобы привиться, он путешествует по Украине.

Об этом во время аппаратного совещания в Сумском городском совете сообщила начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко, сообщает местное издание sumy.today.

По словам чиновника, житель Сум уже 27 раз получил прививку от коронавируса. Мэр Сум Александр Лисенко отметил, что так делать нельзя, но это доказывает то, что вакцина точно безопасна.

"Хотел быть популярным"

В комментарии "Сегодня" мужчина, рассказал, что сделал это ради популярности. Он отмечает, что для того чтобы получить вакцинации, он путешествует по Украине. Однажды ему удалось получить 5 доз вакцины в день.

"Хотел быть популярным. Также подумал, что в Харькове мне дадут путевку в санаторий, хотя бы на месяц, потому что там лучшее питание. А в Сумах мне отказали в этом", — рассказал Алексей.

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Бывший семейный врач мужчины Надежда Гордиенко рассказала, что из-за назойливости пациента, она была вынуждена расторгнуть соглашение с Алексеем. Медик говорит, что мужчина круглосуточно ей звонил и просто так приходил на прием.

Первые дозы получил в Сумах, далее - Харьков

Врач Оксана Иващенко, которая впервые вакцинировала мужчину, рассказала, что после прививки Алексей всем рассказывал, что медики "за вакцинацию дают ему талоны на еду". Однако это не правда. Более двух доз Алексей в Сумах не получил, тогда он уехал в Харьков. Он утверждает, что его вакцинируют после того, как он делает медикам комплименты.

Однако врачи отмечают, что скорее всего мужчина получал прививки в центрах вакцинаций, где не всегда успевают проверить данные о людях.

В системе Helsi, куда вносят данные о вакцинации, никаких предохранителей на такой случай нет, однако там отмечают, что у таких людей могут возникнуть проблемы с получением COVID-сертификата.

"Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации" – сказал директор сервиса Helsi Евгений Донец. Алексей утверждает, что планирует вакцинироваться 30 раз.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро вторника, 25 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 118 жителей страны (сутками ранее было 12 915). В том числе заболели 2809 детей и 594 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1507 человек; летальных случаев - 161; выздоровели 5863 человек.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус новости Сум
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