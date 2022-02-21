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"Душил, чтобы успокоить": на Хмельниччине нашли мертвой и обнаженной 21-летнюю девушку

21 февраля 2022, 17:21

Ее предполагаемый убийца утверждает, что он оставил ее живой на снегу под родительским домом.

На Хмельниччине нашли мертвой и обнаженной 21-летнюю девушку / скриншот с видео

В Хмельницкой области нашли мертвой и полуобнаженной 21-летнюю девушку. Ее тело обнаружил местный рыбак, шедший на реку.

Трагедия произошла в субботу, 12 февраля, около 12:30 в одном из сел Красиловской ОТГ. Девушка лежала лицом к земле. Экспертиза установила, что ее задушили. В ее убийстве подозревают местного жителя, 35-летнего отца двоих детей, говорится в сюжете "Чрезвычайных Новостей".

Звонила друзьям, но никто не откликнулся

Известно, что накануне вечером пятницы девушка отдыхала с подругой Марией в клубе. После этого они приобрели пиво и сухарики в круглосуточном магазине и пошли на остановку, чтобы посидеть на скамейке. Вскоре к ним присоединились двое односельчан, которые уже были под хмельком.

Они выпивали и танцевали, а потом Мария бросила подругу саму в компании.

Читайте такжеВ России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили"Подруге показалось, что между Татьяной и 35-летним Александром, женатым мужчиной и отцом двух детей школьного возраста, промелькнула "искра", поэтому она пошла домой и оставила девушку с двумя нетрезвыми мужчинами", - говорится в сюжете.

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Как только девушка осталась с мужчинами наедине, начала звонить друзьям и знакомым, чтобы они ее забрали домой, но никто не откликнулся.

Схватил за шею "чтобы успокоилась"

Уже утром обнаженное тело Татьяны нашел местный рыбак и до последнего надеялся, что это манекен. В полиции говорят, что 35-летний Александр провел девушку к дому, в чем и признался. Однако, по его словам, уже возле дома Татьяна начала проявлять агрессию. Тогда мужчина схватил ее за шею и уложил на землю.

"Лишь бы успокоилась", - оправдался он.

Девушка потеряла сознание, после чего Александр убеждает, что начал растирать ее снегом. Когда же девушка пришла в себя, то он оставил ее саму на снегу под родительским домом.

В суде мужчина убеждал, что не убивал девушку. В невинность Александра верит жена и мать его двоих детей. Пока подозреваемый — единственный и он в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, что жуткая история произошла в Харьковской области – там 18-летняя мать убила новорожденную дочь через два дня после родов, которые прошли в домашних условиях. После преступления жительница села Безруки Дергачевской общины сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.

Также сообщалось, что мужчина, которого подозревают в жутком убийстве Габриэллы Яцкович из Ужгорода, поведал о мотивах своего преступления. Он заявил, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.

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Автор: Сергей Кущ
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