УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки

16 марта 2021, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Когда 62-летний Николай В. был трезвым, никого не трогал, а вот когда выпивал - все его боялись.

Маша Борисова
СМИ узнали подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой / Фото Facebook

Жители села Счастливое Херсонской области, в котором произошло жуткое убийство 7-летней Маши Борисовой, рассказали о подозреваемом в совершении преступления - 62-летнем Николае В. Говорят, что мужчина держал в страхе односельчан, душил детей и показывал им гениталии.

По словам соседей, подозреваемый - жестокий человек, у которого были проблемы с алкоголем, передает Украина 24.

Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом. Когда мужчина был трезвым, никого не трогал, а вот когда выпивал - все его боялись, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей.

"Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои", - говорит жительница Счастливого Александра Юнгина.

Соседка подозреваемого Наталья Глобова рассказала, что именно над ее детьми Николай успел поиздеваться.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывает гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция - ну, не было же тяжких телесных повреждений", - говорит соседка.

Николая В. бросили жена и дети, причиной были именно проблемы с алкоголем и агрессия. Но несмотря на все это, говорит Наталья, она подумать не могла, что Николай способен на убийство.

"Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Кошек убивал - раз плюнуть: бах об пол... Мы на него и не думали в принципе", - отметила она.

Как сообщал Главред, по подозрению в убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой задержали ее соседа.

Полицейские пришли к нему вечером 13 марта после похорон девочки. Они хотели еще раз взять биоматериал для ДНК-экспертизы, поскольку Николай с самого начала был среди шести подозреваемых в убийстве.

Мужчину застали с порезанными венами, его забрали сначала в больницу, а через несколько часов объявили о подозрении и отправили в СИЗО на 2 месяца. Николай В. сейчас находится в СИЗО и свою вину отрицает.

Читайте такжеВ прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине

Исчезновение и убийство Маши Борисовой в Херсонской области – о чем ранее писал Главред:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в Счастливом. Мать заметила исчезновение ребенка только вечером.
  • Сначала девочку искали родные, а позже к поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка – побег из дома или похищение.
  • Маша Борисова была найдена мертвой в Счастливом 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. На теле нашли признаки насильственной смерти. Девочку изнасиловали.
  • По сведениям правоохранителей, в совершении преступления подозревают жителей села и лиц из круга ее семьи.
  • Отец Маши Борисовой опроверг версию, в которой говорится, что в день исчезновения она была на остановке и ждала его.
  • После похорон Маши Борисовой житель села Счастливое Херсонской области пытался покончить жизнь самоубийством.
  • 14 марта стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. Имя возможного убийцы полиция не назвала.

новости Херсона полиция Маша Борисова
Сейчас вы просматриваете новость «Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине

Последние новости

07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:45
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
Реклама
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
Реклама
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
21:20
В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены
20:58
У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу Видео
20:56
Фильчаков представил новых руководителей прокуратуры в Харьковской области
20:39
У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Видео
20:37
Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе Видео
20:36
В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда Видео
20:14
В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса Видео
20:03
Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca Видео
19:46
СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу Видео
19:31
В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал Видео
19:24
На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов Видео
19:18
Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера Видео
Реклама
18:50
В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей Видео
18:47
Названы крупнейшие компании-налогоплательщики в Украине в 2020 году
18:34
В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19 Видео
18:25
Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. Видео
17:58
В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом
17:37
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca Видео
17:16
Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal Видео
17:01
В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине Видео
16:49
Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
16:45
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять