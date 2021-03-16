Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки

СМИ узнали подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой / Фото Facebook

Жители села Счастливое Херсонской области, в котором произошло жуткое убийство 7-летней Маши Борисовой, рассказали о подозреваемом в совершении преступления - 62-летнем Николае В. Говорят, что мужчина держал в страхе односельчан, душил детей и показывал им гениталии.

По словам соседей, подозреваемый - жестокий человек, у которого были проблемы с алкоголем, передает Украина 24.

Николай жил один, по соседству с убитой Машей, и дружил с ее отцом. Когда мужчина был трезвым, никого не трогал, а вот когда выпивал - все его боялись, поскольку знали, что у Николая три судимости за хулиганство и избиение людей.

"Я его боялась, если выпьет. Я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, так как были уже избиения людей... И душил, вот детей душил, показывал гениталии свои", - говорит жительница Счастливого Александра Юнгина.

Соседка подозреваемого Наталья Глобова рассказала, что именно над ее детьми Николай успел поиздеваться.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывает гениталии. Полиция ко мне приехала, его забрали, но через час его отпустили. Как нам сказала полиция - ну, не было же тяжких телесных повреждений", - говорит соседка.

Николая В. бросили жена и дети, причиной были именно проблемы с алкоголем и агрессия. Но несмотря на все это, говорит Наталья, она подумать не могла, что Николай способен на убийство.

"Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Кошек убивал - раз плюнуть: бах об пол... Мы на него и не думали в принципе", - отметила она.

Как сообщал Главред, по подозрению в убийстве семилетней школьницы Марии Борисовой задержали ее соседа.

Полицейские пришли к нему вечером 13 марта после похорон девочки. Они хотели еще раз взять биоматериал для ДНК-экспертизы, поскольку Николай с самого начала был среди шести подозреваемых в убийстве.

Мужчину застали с порезанными венами, его забрали сначала в больницу, а через несколько часов объявили о подозрении и отправили в СИЗО на 2 месяца. Николай В. сейчас находится в СИЗО и свою вину отрицает.

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