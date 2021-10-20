Дважды возвращали с того света: во Львове от коронавируса спасают невакцинированную мать троих детей

Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Во Львове медики больницы скорой помощи спасают 40-летнюю женщину — маму троих детей. Самому маленькому ребенку всего год. Женщина не была вакцинирована и заразилась коронавирусом. Пациентка уже третьи сутки находится в реанимации в критическом состоянии.

Кроме женщины, в этой семье болеют еще три человека. Кто еще заболел, врачи не говорят из-за запрета членов семьи, передает ТСН.

Медики не дают прогнозов относительно выздоровления многодетной пациентки.

"Пациентка, вся ее семья, ее родители, братья, сестры - все активные противники вакцинации. На сегодняшний день в семье трое больных. Женщина, которая здесь, в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали, дважды возвращали с того света, и сейчас каждую минуту, каждую секунду боремся за ее жизнь. Я не знаю, удастся ли это нам, но я четко знаю, что этой женщине может помочь вакцинация. Мы надеемся, что спасем эту маму", — рассказала руководитель реанимационного отделения больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Как сообщал Главред, во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Как рассказал генеральный директор больницы Олег Самчук, сейчас в реанимации находятся 50 пациентов в критическом состоянии - такое число тяжелых больных фиксируется впервые. По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей.

Сутками ранее в Украине был установлен антирекорд по смертям от COVID-19. Жертвами болезни за 24 часа стали 538 пациентов.

За последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

Аналитик Юрий Ганиченко прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.