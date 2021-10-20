УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дважды возвращали с того света: во Львове от коронавируса спасают невакцинированную мать троих детей

20 октября 2021, 09:17
Прослушать новость
Остановить

Пациентка, ее семья, родители, братья и сестры - все  активные противники вакцинации. Женщина уже третьи сутки находится в реанимации в критическом состоянии.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Во Львове медики больницы скорой помощи спасают 40-летнюю женщину — маму троих детей. Самому маленькому ребенку всего год. Женщина не была вакцинирована и заразилась коронавирусом. Пациентка уже третьи сутки находится в реанимации в критическом состоянии.

Кроме женщины, в этой семье болеют еще три человека. Кто еще заболел, врачи не говорят из-за запрета членов семьи, передает ТСН.

Медики не дают прогнозов относительно выздоровления многодетной пациентки.

"Пациентка, вся ее семья, ее родители, братья, сестры - все активные противники вакцинации. На сегодняшний день в семье трое больных. Женщина, которая здесь, в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали, дважды возвращали с того света, и сейчас каждую минуту, каждую секунду боремся за ее жизнь. Я не знаю, удастся ли это нам, но я четко знаю, что этой женщине может помочь вакцинация. Мы надеемся, что спасем эту маму", — рассказала руководитель реанимационного отделения больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Как сообщал Главред, во Львове в клинической больнице скорой медицинской помощи возникла сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Как рассказал генеральный директор больницы Олег Самчук, сейчас в реанимации находятся 50 пациентов в критическом состоянии - такое число тяжелых больных фиксируется впервые. По словам медика, среди 400 пациентов, которые сейчас лечатся в коронавирусном стационаре, нет ни одного вакцинированного.

Реклама

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей.

Сутками ранее в Украине был установлен антирекорд по смертям от COVID-19. Жертвами болезни за 24 часа стали 538 пациентов.

За последние две недели количество смертельных случаев из-за COVID-19 в Украине выросло на 17% — в среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнений заболевания Украину опережает только Румыния.

Аналитик Юрий Ганиченко прогнозирует, что одновременно до конца года из-за осложнений COVID-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тысяч человек.

viber
новости Львова коронавирус COVID-19 коронавирус новости вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Дважды возвращали с того света: во Львове от коронавируса спасают невакцинированную мать троих детей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьникиОсенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к конюНадя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в бедуПриметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Мягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцевМягкая зима и бесснежный Новый год: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пару месяцев Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львицаПенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

Последние новости

09:28

"Другого выхода нет": в Минздраве назвали единственный способ победить пандемию коронавируса

09:17

Дважды возвращали с того света: во Львове от коронавируса спасают невакцинированную мать троих детей Видео

09:07

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

09:00

Массовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортов

08:57

Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Видео

Реклама
08:22

Резкий рост числа зараженных: за сутки в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей Видео

08:17

"Покажите морги, крематории, кладбища": Комаровский обратился с пламенным призывом к СМИ

08:00

Цукерберг решил переименовать Facebook ради метавселенной — СМИ

07:40

Что общего у кремлевского пропагандиста, европейского популиста и украинского коррупционера мнение

07:24

В Украину возвращается бабье лето: где сегодня будет теплее всего

06:43

Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследование Видео

06:20

Страсти по Северному потоку-2: зачем Украина решила участвовать в сертификации мнение

06:15

Всплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2 Видео

05:55

Удар по санкциям против Беларуси: в ЕС опасаются за свой бизнес и готовы идти на уступки – Bloomberg

05:40

Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Видео

05:38

Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: эпидемиолог объяснил, что не так с этой идеей Видео

04:47

Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

04:25

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

03:46

Есть ли идеальные продукты для ужина - ответ диетолога

02:22

Как вычислить продолжительность жизни - быстрый тест Видео

Реклама
02:12

Доказана бесполезность очередного препарата в лечении коронавируса Видео

01:23

Диетолог объяснила, что случится с телом, если отказаться от мяса

01:20

Названа дата исчезновения африканских ледников: ужасные последствия затронут сотни миллионов людей Видео

01:11

Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки

00:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

00:12

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Видео

19 октября, вторник
23:58

Лига чемпионов: Шахтер разгромно проиграл Реалу и оконфузился на Олимпийском Фото Видео

23:38

"Будем забирать деньги у больниц и школ": в Украине бьют тревогу из-за цен на газ Видео

23:05

В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Видео

22:59

В Украине появился музей российской агрессии: взглянуть на "экспонаты" может каждый Видео

22:46

Резкое похолодание и мокрый снег: в Украину идет опасная погода Видео

22:32

Зеленский назвал США главным партнером Украины Видео

22:03

В Минздраве объяснили правила поездок для людей с противопоказанием к вакцинации Видео

21:45

В США рухнул и загорелся пассажирский самолет Видео

21:12

"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Видео

21:09

Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

21:04

"Срыв" диалога по Донбассу и "вопиющий случай": Россия вспыхнула новыми обвинениями в адрес Украины

20:30

На Харьковщине накануне отопительного сезона целое село отключили от газа

20:23

"Такого еще никогда не было": врачи показали реанимацию с COVID-больными во Львове Видео

20:18

США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2 Видео

Реклама
19:53

На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин Видео

19:50

Первый в истории Украины визит главы Пентагона: о чем Ллойд говорил с Зеленским

19:40

Андрей Данилко записал новую песню для Верки Сердючки: "Будет что-то интересное!"

19:38

Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад мнение

19:22

В Запорожье 12-летняя девочка вернула мать с того света: подросток реанимировала женщину

19:20

Россия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы Газпрома Видео

19:11

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

19:08

Большинство умерших от COVID-19: в Киеве образовались очереди из похоронных авто на кладбище Фото Видео

18:45

Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню

18:18

Газовый кризис бьет по Европе: США выдвинули требование России по поставкам газа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять