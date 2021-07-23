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Две высокие Полины и отказ в сексе: во Львове муж пожаловался на "ограбление" женой и вызвал полицию

23 июля 2021, 16:44
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Среди ночи житель Львова несколько раз звонил в полицию с жалобой на якобы отказ жены от интимной близости.

Полиция прибыла на вызов к заявителю, однако жены в квартире не было / Facebook Катерина Рибій

Во Львове 44-летний житель Сиховского района несколько раз звонил по номеру 102, чтобы к нему прислали полицию. Мотивом стал "грабеж" со стороны жены в виде отказа заниматься с ним сексом. Чтобы его не обвинили в сексуальном домогательстве к супруге, он попросил отправить "две высокие Полины". По приезду полиция не нашла его жену, а сам заявитель вынужден будет уже в очередной раз оплатить штраф за ложный вызов. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

На своей странице в Facebook спикер полиции рассказала, что 44-летний житель одного из районов Львова несколько раз звонил на линию 102, чтобы к нему прислали полицию. Он жаловался на то, что жена отказывается заниматься с ним сексом, и поэтому, дабы избежать обвинений в домогательстве, он решил вызвать "две высокие Полины".

"Заявителя ограбила женщина — женщина ворует любовь, женщина отказывается заниматься сексом, заявитель боится к ней приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", - указано в вызове, поступившем в полицию.

По словам пресс-секретаря, прибывшие на место инцидента полицейские увидели, что заявитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения, а жены в квартире нет. Был составлен административный протокол за курение в подъезде и ложный вызов.

"Он уже имел админматериал за ложный вызов в начале года. Тогда он заплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку", - рассказала Рыбий.

В патрульной полиции подчеркнули, что полицейские вынуждены выезжать на такие вызовы и сказали, что, оказывается, "Полина расшифровывается, как Полиция против насилия".

новости Львова полиция происшествие
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