Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом

В доме — 10 комнат и лифт, а площадь земельного участка под зданием составляет 1,4 га.
На специализированных сайтах по продаже недвижимости в Украине появилось объявление с предложением покупки шикарного дворца под Киевом.
На продажу выставлен трехэтажный дом, общая площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров, сказано в объявлении на сайте dom.ria.com.
Стоимость объекта установлена в 16 миллионов долларов (более 455 млн гривен).
В доме — 10 комнат и лифт, а площадь земельного участка под зданием, построенном в стиле "псевдобарокко", составляет 1,4 га.
В объявлении подчеркивается, что дом был построен в 2017 году.
Как уточняют журналисты проекта Схемы, строительство было завершено еще в 2014 году. Владельцем является бывший народный депутат и бывший заместитель главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Кацуба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова.
Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.