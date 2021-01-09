Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом

Дворец экс-нардепа продают за $16 млн / dom.ria.com

На специализированных сайтах по продаже недвижимости в Украине появилось объявление с предложением покупки шикарного дворца под Киевом.

На продажу выставлен трехэтажный дом, общая площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров, сказано в объявлении на сайте dom.ria.com.

Стоимость объекта установлена в 16 миллионов долларов (более 455 млн гривен).

В доме — 10 комнат и лифт, а площадь земельного участка под зданием, построенном в стиле "псевдобарокко", составляет 1,4 га.

В объявлении подчеркивается, что дом был построен в 2017 году.

/ dom.ria.com

Как уточняют журналисты проекта Схемы, строительство было завершено еще в 2014 году. Владельцем является бывший народный депутат и бывший заместитель главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Кацуба.

/ dom.ria.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что возле села Плюты Обуховского района Киевской области заканчивается строительство роскошного имения украинского олигарха Рината Ахметова.

Участок в 25 гектаров окружен двойным забором. На территории резиденции – парковка, бассейн, джакузи, купель, несколько видов бань.