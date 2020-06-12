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Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия

12 июня 2020, 07:31

Дмитрий Кулеба считает, что Украина должна найти сбалансированное решение и учесть ряд исключений.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал условия для двойного гражданства в Украине / РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий считает, что Украина должна найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства в стране. При этом, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств – в частности, для Российской Федерации.

Об этом заявил глава МИД заявил в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась", - заявил Кулеба.

Министр напомнил, что миллионы украинцев по разным причинам выехали за границу, но хотели бы оставаться гражданами Украины. При этом он добавил, что в разработке такого законодательства должны быть учтены определенные критерии.

"Первое - двойное гражданство невозможно для государственных служащих и второе - никакого гражданства со страной агрессором. Это могут быть дополнительные критерии", - заявил Кулеба.

Как сообщал Главред, по данным СМИ, 19 мая члены парламентской фракции Слуга народа на "тайном заседании" обсуждали двойное гражданство в Украине.

Дмитрий Кулеба МИД Украины двойное гражданство новости Украины
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