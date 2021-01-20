Двойное убийство в Одессе: в Сети назвали имя задержанного и показали фото

В полиции рассказали подробности о жестоком убийстве с расчленением.
Опубликовано фото и видео мужчины, который в среду, 20 января, в Одессе зверски убил двоих человек.
Одной из жертв стал отец убийцы. При этом Telegram-канал Xydessa публикует фото убийцы.
Одной из своих жертв (своему отцу) он отрезал голову, а второй разрезал живот и вытащил внутренние органы.
Подозреваемым в убийстве оказался Дмитрий Игоревич Пономаренко (30-летний одессит). Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен "за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении".
Подозреваемый обезглавил своего отца Игоря Пономаренко и выпотрошил 32-летнего летнего Александра Демченко (вероятнее всего, был другом семьи).
Внимание! Фото не предназначено для просмотра несовершеннолетними:
В свою очередь ресурс Думская обнародовал видео задержания.
Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.
Двойное убийство в Одессе:
- В среду, 20 января, в Одессе на улице задержан мужчина, у которого в руках была голова, отделенная от тела.
- Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами.
- Мужчина убил своего отца и еще одного человека.
- Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отчленил голову.