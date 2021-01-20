Двойное убийство в Одессе: в Сети назвали имя задержанного и показали фото

В Одессе произошло двойное убийство / od.npu.gov.ua

Опубликовано фото и видео мужчины, который в среду, 20 января, в Одессе зверски убил двоих человек.

Одной из жертв стал отец убийцы. При этом Telegram-канал Xydessa публикует фото убийцы.

Одной из своих жертв (своему отцу) он отрезал голову, а второй разрезал живот и вытащил внутренние органы.

Подозреваемым в убийстве оказался Дмитрий Игоревич Пономаренко (30-летний одессит). Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен "за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении".

Подозреваемый обезглавил своего отца Игоря Пономаренко и выпотрошил 32-летнего летнего Александра Демченко (вероятнее всего, был другом семьи).

Внимание! Фото не предназначено для просмотра несовершеннолетними:

/ t.me/xydessa

В свою очередь ресурс Думская обнародовал видео задержания.

Как уточнили в ГУ НП в Одесской области, на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Двойное убийство в Одессе: