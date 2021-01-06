Единственный шанс: генерал рассказал, как закончить войну на Донбассе

Выполнение Минска-2 не дает возможности решить проблему Донбасса / УНИАН

Минские соглашения не позволяют полноценно вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины. В связи с этим Киеву нужно срочно искать альтернативу.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Выполнение Минска-2 не дает возможности решить проблему Донбасса, только отдельные тактические задачи, потому процесс урегулирования продолжит топтаться на месте. Может, пройдет еще один обмен пленными, станет меньше обстрелов, но суть останется та же", - считает Маломуж.

При этом, по его словам, и Германия, и Франция устали не только от процесса, затянувшегося на шесть лет, но и от отсутствия альтернативы предложенной Путиным модели.

"Единственный шанс решить проблему – предложить альтернативу: создать новый широкий формат переговоров, где стороны, в рамках решения глобальных проблем, смогут обсуждать и вопрос Донбасса – наряду с Ираном, Сирией, мировым терроризмом и т.д. Пока Киев не сформулирует альтернативу, это может продолжаться бесконечно", - считает генерал.

Маломуж уверен, что Россия времени терять не будет – она будет действовать по двум направлениям: усиливать свое экономическое, политическое, информационное, кадровое влияние на ОРДЛО и на политику Украины, поддерживая пророссийские партии, которые в случае досрочных парламентских выборов существенно усилят свои позиции, что впоследствии создаст почву для победы пророссийского кандидата на президентских выборах.

"От США и Великобритании в 2021 году мы можем ожидать активную политическую и дипломатическую поддержку. Будут звучать требования к России о необходимости урегулирования ситуации на Донбассе, возвращении Крыма, возможно, будут дополнительные санкции. Однако такой формат помощи не сыграет решающей роли в нашем противостоянии России. С Турцией и Эрдоганом следует быть осторожными: они сами очень заинтересованы в Крыме. Киев может пытаться действовать сообща с Анкарой в вопросе возвращения Крыма, но это не тот игрок, который будет поддерживать Украину в ее противостоянии России", - считает Николай Маломуж.

Читайте такжеПлохой и еще хуже: эксперт назвал два пути разрешения конфликта на Донбассе

Война на Донбассе и нормандский формат- новости: