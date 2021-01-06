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Единственный шанс: генерал рассказал, как закончить войну на Донбассе

6 января 2021, 03:44
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Минские соглашения решают лишь отдельные тактические задачи, но не проблему Донбасса в целом.

Донбасс,война
Выполнение Минска-2 не дает возможности решить проблему Донбасса / УНИАН

Минские соглашения не позволяют полноценно вернуть Донбасс под юрисдикцию Украины. В связи с этим Киеву нужно срочно искать альтернативу.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Выполнение Минска-2 не дает возможности решить проблему Донбасса, только отдельные тактические задачи, потому процесс урегулирования продолжит топтаться на месте. Может, пройдет еще один обмен пленными, станет меньше обстрелов, но суть останется та же", - считает Маломуж.

При этом, по его словам, и Германия, и Франция устали не только от процесса, затянувшегося на шесть лет, но и от отсутствия альтернативы предложенной Путиным модели.

"Единственный шанс решить проблему – предложить альтернативу: создать новый широкий формат переговоров, где стороны, в рамках решения глобальных проблем, смогут обсуждать и вопрос Донбасса – наряду с Ираном, Сирией, мировым терроризмом и т.д. Пока Киев не сформулирует альтернативу, это может продолжаться бесконечно", - считает генерал.

Маломуж уверен, что Россия времени терять не будет – она будет действовать по двум направлениям: усиливать свое экономическое, политическое, информационное, кадровое влияние на ОРДЛО и на политику Украины, поддерживая пророссийские партии, которые в случае досрочных парламентских выборов существенно усилят свои позиции, что впоследствии создаст почву для победы пророссийского кандидата на президентских выборах.

"От США и Великобритании в 2021 году мы можем ожидать активную политическую и дипломатическую поддержку. Будут звучать требования к России о необходимости урегулирования ситуации на Донбассе, возвращении Крыма, возможно, будут дополнительные санкции. Однако такой формат помощи не сыграет решающей роли в нашем противостоянии России. С Турцией и Эрдоганом следует быть осторожными: они сами очень заинтересованы в Крыме. Киев может пытаться действовать сообща с Анкарой в вопросе возвращения Крыма, но это не тот игрок, который будет поддерживать Украину в ее противостоянии России", - считает Николай Маломуж.

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Война на Донбассе и нормандский формат- новости:

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален. При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел.
  • 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
  • По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.
  • 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
  • Генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что минский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть сохранен. Но, тем не менее, официальный Киев должен добиться разработки другого варианта ‒ с более широким форматом переговорам.

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