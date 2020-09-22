Единый билет на все виды транспорта - в Мининфраструктуры рассказали детали

Единый билет на все виды транспорта / УНИАН

В Украине запустили первый этап проекта по созданию единого электронного билета SmartTicket.

Об этом написал на своем Telegram-канале руководитель министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня мы запустили промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", — заявил чиновник.

По его информации, на первом этапе был объединен единый электронный билет Киевской городской администрации и билеты на поезда госкомпании Укрзализныця.

"В будущем планируется единым электронным билетом связать все виды транспорта — поезда, самолеты, автобусы и общественный транспорт. И на портале e-transport.gov.ua пассажир уже в будущем сможет купить е-билет сразу на четыре вида транспорта или на два — например, на метро и самолет или на поезд и самолет. Считываться SmartTicket будет с помощью QR-кода на мобильном устройстве контролера", ‒ подытожил Криклий.

Напомним, ранее Главред сообщал: