Единый билет на все виды транспорта - в Мининфраструктуры рассказали детали

Руководитель ведомства Владислав Криклий дал старт запуску единого электронного билета на все виды транспорта.
В Украине запустили первый этап проекта по созданию единого электронного билета SmartTicket.
Об этом написал на своем Telegram-канале руководитель министерства инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня мы запустили промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки", — заявил чиновник.
По его информации, на первом этапе был объединен единый электронный билет Киевской городской администрации и билеты на поезда госкомпании Укрзализныця.
"В будущем планируется единым электронным билетом связать все виды транспорта — поезда, самолеты, автобусы и общественный транспорт. И на портале e-transport.gov.ua пассажир уже в будущем сможет купить е-билет сразу на четыре вида транспорта или на два — например, на метро и самолет или на поезд и самолет. Считываться SmartTicket будет с помощью QR-кода на мобильном устройстве контролера", ‒ подытожил Криклий.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал об изменениях ценовой политики Укрзализныци после ослабления карантинных ограничений и возобновления ж/д сообщения.
- По его словам, пришлось повысить цены на билеты на некоторые поезда ночного сообщения.