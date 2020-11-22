Экокатастрофа на Донбассе: Украине предрекли "метановый Чернобыль"

Донбасс превращается в новый Чернобыль / УНИАН

На оккупированных территориях Донбасса продолжает разрушаться инженерная инфраструктура. А поскольку в некоторых местах захоронены ядерные отходы, данная ситуация очень опасна не только для Украины, но и для всей Европы.

Такое мнение высказал украинский дипломат Александр Чалый во время онлайн-конференции участников Инициативы 16 июля, посвященной обсуждению темы Экологическое измерение процесса мирного урегулирования на Донбассе, трансляция которой проводилась в Facebook.

По его словам, если же ситуация на Донбассе выйдет из-под контроля, и метан в промышленных масштабах пойдет в атмосферу, уровень ущерба экологии можно будет сравнить в аварией на Чернобыльской АЭС.

"Если метан в промышленных масштабах пойдет в атмосферу - это будет метановый Чернобыль", - заявил дипломат.

Также Чалый напомнил, что рядом с оккупированными территориями находится Запорожская АЭС, поэтому тема водного баланса Донбасса имеет особую чувствительность. По его мнению, загрязнение вод способствует распространению вирусных заболеваний - и сейчас это очень актуально, учитывая пандемию коронавируса.

Дипломат считает, что необходимо поставить вопрос о создании точечных миротворческих компонентов для охраны наиболее опасных объектов.

"Экологический императив должен стать ключевым элементом для мирного урегулирования ситуации на Донбассе и способствовать привлечению миротворческих усилий на глобальном и региональном уровнях (…) Для этого мы могли бы найти консенсус между Россией и коллективным Западом", - уверен дипломат.

"На сегодняшний день надо трансформировать экологический императив в определенные дипломатические шаги", - резюмировал он.

Напомним: