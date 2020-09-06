Экономика Украины падает в пропасть - Fitch Rating

Экономика Украины продолжит падение / podrobnosti.ua

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings озвучило прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%, и тенденция к улучшению пока не наблюдается.

Как сообщается на сайте агентства Fitch Ratings, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%.

"Улучшение розничных продаж, промышленного производства и строительства отражает оживление потребления и инвестиций, в то время как более быстрое выполнение расходов во втором полугодии 2020 года и более низкие процентные ставки поддержат восстановление", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, сохраняются риски ухудшения прогноза в будущем. Негативное влияние, в частности, имеет и пандемия коронавируса, а также карантин, которые по причине увеличения количества больных в Украине, возможно, придется ужесточить.

Читайте такжеДевальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30Аналитики Fitch полагают, что дефицит ВВП в 2020 году достигнет 6,5%. Крупные дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточен на социальных потребностях и расходах на здравоохранение.Состояние экономики, отмечают эксперты, будет зависеть от продолжения взаимодействия с МВФ и доступного финансирования. Инфляция от 2,4% к концу года вырастет до 5%.

Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 гг.

Экономика Украины: