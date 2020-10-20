Экс-главе налоговой вынесли подозрение из-за миллиардной сделки

Налоговая / УНИАН

Экс-руководителю Госналоговой службы сообщили о подозрении. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего государство недополучила более 2 млрд гривен в бюджет.

Об этом во вторник, 20 октября нынешнего года, сообщают сотрудники Офиса генерального прокурора. Досудебным расследованием было установлено, что экс-руководитель налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,246 млрд гривен.

Как сообщают в ОГП, с помощью данного документа Офис крупных налогоплательщиков Госналоговой службы была доначислена рентная плата за использование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов Украины.

Подозрение бывшему чиновнику было объявлено по части 2 статьи 364 УК Украины. В ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь, но, можно предположить, что, вероятно, речь идет о бывшем руководителе Госналоговой службы Сергее Верланове.

Кроме того, правоохранители отмечают, что подозревают бывшее руководство ГНС в "крышевании" конвертационно-финансовых центров, в связи с чем были проведены более ста обысков в разных регионах Украины.

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