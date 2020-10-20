Экс-главе налоговой вынесли подозрение из-за миллиардной сделки

Подозрение бывшему чиновнику было объявлено по части 2 статьи 364 УК Украины.
Экс-руководителю Госналоговой службы сообщили о подозрении. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего государство недополучила более 2 млрд гривен в бюджет.
Об этом во вторник, 20 октября нынешнего года, сообщают сотрудники Офиса генерального прокурора. Досудебным расследованием было установлено, что экс-руководитель налоговой незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,246 млрд гривен.
Как сообщают в ОГП, с помощью данного документа Офис крупных налогоплательщиков Госналоговой службы была доначислена рентная плата за использование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов Украины.
Подозрение бывшему чиновнику было объявлено по части 2 статьи 364 УК Украины. В ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь, но, можно предположить, что, вероятно, речь идет о бывшем руководителе Госналоговой службы Сергее Верланове.
Кроме того, правоохранители отмечают, что подозревают бывшее руководство ГНС в "крышевании" конвертационно-финансовых центров, в связи с чем были проведены более ста обысков в разных регионах Украины.
Читайте такжеПочему повальная коррупция в Украине неискоренима
Напомним, ранее Главред сообщал:
- На внеочередном заседании Кабинета министров Украины 24 апреля были уволены председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и руководитель Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
- Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов. С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский.