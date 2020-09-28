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Экс-командующий аэромобильных войск назвал причину авиакатастрофы под Чугуевом

28 сентября 2020, 20:01

Трагедия под Чугуевом произошла по техническим причинам. Там никакой диверсии не было и быть не могло, убежден экс-командующий Аэромобильных войск Украины.

Авиакатастрофа под Харьковом
Авиакатастрофа под Харьковом произошла по техническим причинам, заявил эксперт / УНИАН

Авиакатастрофа самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области, в которой погибли 26 курсантов и офицеров, произошла по техническим причинам - ни о какой диверсии не может быть и речи, заявил украинский военный, полковник запаса, командующий Аэромобильных войск Украины в 1998-2005 годах Иван Якубец.

Об этом Якубец рассказал в эфире Апостроф Live.

По его словам, никакого перегруза не было.

"Там никакого перегруза не было, потому что на борту находилось около 30 человек вместе с экипажем. Это штатный состав, который может перевозить самолет АН-26 спокойно без всяких проблем. Мне много приходилось на этом самолете летать и прыгать с него. Я сажал по тридцать десантников и прыгал с него раз сорок. Могу сказать, что это был штатный состав, и там не было ничего, превышающего нормы", - объяснил эксперт.

Также Якубец отметил, что трагедия под Чугуевом произошла по техническим причинам. Там никакой диверсии не было и быть не могло.

"Надо признать, что наши воздушные силы работают на устаревших образцах военно-транспортной авиации. Этому самолету уже 43 года, а если учесть год его изготовления или запуска в серию, то это еще плюс 10 лет. В итоге 50 с лишним лет этой серии самолетов. Это очень много, и как бы мы не хотели, нашему политическому руководству надо более интенсивно обновлять нашу военно-транспортную и боевую авиацию", - добавил Якубец.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября вице-премьер, председатель Государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Ан-26 Олег Уруский заявил, что на идентификацию тел погибших в результате катастрофы военного самолета необходимо несколько недель.
  • 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место катастрофы самолета ВСУ в Харьковскую область. Он поручил приостановить все полёты на самолетах, аналогичных Ан-26, до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

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