Экс-министр обороны Украины объяснил, зачем России нужен Крым

РФ аннексировала Крым в 2014 году / GettyImages

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что аннексированный Крым нужен России, чтобы господствовать в Черноморском регионе и далеко за его пределами.

Об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе, передает Крым.Реалии.

"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.

По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма.

Напомним:

В Совете национальной безопасности и обороны Украины видят новую и сильную потенциальную угрозу от российских войск, которая официально связана с захваченным РФ в 2014 году полуостровом Крым. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов Москва уже в ближайшем будущем решится на размещение в захваченном Крыму ядерного оружия.

Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что возвращение аннексированного Крыма для Украины может быть легче, чем возвращение оккупированных районов Донбасса.