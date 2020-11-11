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Экс-министр обороны Украины объяснил, зачем России нужен Крым

11 ноября 2020, 00:48

Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке.

Крым Севастополь флаг
РФ аннексировала Крым в 2014 году / GettyImages

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что аннексированный Крым нужен России, чтобы господствовать в Черноморском регионе и далеко за его пределами.

Об этом он заявил во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации полуострова и ситуации в Черноморском регионе, передает Крым.Реалии.

"Россия пытается доминировать в регионе. Мы четко видим ситуацию в Беларуси, ситуацию в Грузии, видим ситуацию в Черном море, где Россия использует Крым как платформу для экспансии в Атлантике и на Ближнем Востоке – и до сих пор достаточно успешно", – указал Загороднюк.

По его словам, Россия увеличивает флот и наращивает вооруженные силы внутри Крыма.

Напомним:

  • В Совете национальной безопасности и обороны Украины видят новую и сильную потенциальную угрозу от российских войск, которая официально связана с захваченным РФ в 2014 году полуостровом Крым. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов Москва уже в ближайшем будущем решится на размещение в захваченном Крыму ядерного оружия.
  • Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
  • Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что возвращение аннексированного Крыма для Украины может быть легче, чем возвращение оккупированных районов Донбасса.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Крым российская агрессия российская аннексия Андрей Загороднюк
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