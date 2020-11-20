Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США

Оксана Маркарова может заменить Владимира Ельченко/ @minfin.gov.ua

Экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на источники в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

"Идею внес Андрей Ермак (глава ОП, - ред.). Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - сказал источник в ОП.

По данным издания, в МИД эту информацию подтвердили, но отнеслись к ней скептически.

"В Вашингтон после победы Байдена (кандидата на пост президента США - ред.) возвращается "классика", а Маркарова - не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о возможном назначении Маркаровой послом в США.

"Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному Указу Президента, а не публикациями в прессе", - написал Кулеба в Facebook.

Министр добавил, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе, и Министерстве финансов, и в МВФ.

"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первой в истории госпожой Посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил глава МИД.

Оксана Маркарова – что о ней известно:

С 2015-го по июнь 2020-го Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.

Маркарова имеет степень магистра в области публичных финансов, практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.

Напомним: