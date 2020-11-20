УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США

20 ноября 2020, 10:11

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о возможном назначении Маркаровой послом в США.

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова может заменить Владимира Ельченко/ @minfin.gov.ua

Экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на источники в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.

"Идею внес Андрей Ермак (глава ОП, - ред.). Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - сказал источник в ОП.

По данным издания, в МИД эту информацию подтвердили, но отнеслись к ней скептически.

"В Вашингтон после победы Байдена (кандидата на пост президента США - ред.) возвращается "классика", а Маркарова - не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о возможном назначении Маркаровой послом в США.

"Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному Указу Президента, а не публикациями в прессе", - написал Кулеба в Facebook.

Министр добавил, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе, и Министерстве финансов, и в МВФ.

"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первой в истории госпожой Посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил глава МИД.

Оксана Маркарова – что о ней известно:

С 2015-го по июнь 2020-го Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.

Маркарова имеет степень магистра в области публичных финансов, практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.

Напомним:

  • В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в США. Им стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.
  • В июле 2019 года Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого, почти полгода должность посла Украины в США оставалась вакантной.
МВФ посол МИД Украины Владимир Ельченко Оксана Маркарова новости Украины Андрей Ермак США
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы датыВ Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источникКарантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник "Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчасТимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригадыНа Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады
Следующий материал

Последние новости

10:30
Киберпанк 2077 – что показали в заключительном эпизоде Night City Wire
10:27
Гороскоп на выходные: жизнь одного знака пропитается удачей – астрологи Видео
10:23
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
10:19
"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины Видео
10:11
Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США
Реклама
10:09
Занятная математика о самой успешной реформе в Украине мнение
09:53
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
09:47
"Ад" в больницах: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине Видео
09:37
В Африке людей атаковала неизвестная болезнь: назван симптом
09:31
Сразу на всех вакцины не хватит: Ляшко рассказал, как украинцев будут прививать от COVID-19 Видео
09:30
Оливки: удивительные преимущества для здоровья и противопоказания Видео
09:05
Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях Видео
09:01
Мультивитамины: ученые рассказали, на самом ли деле они полезны Видео
08:58
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Видео
08:48
Украинцы оплатят миллиардный иск Китая по Мотор Сичи из своего кармана мнение
08:23
Киев четвертый день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
08:14
Баку ввел войска в еще один район Карабаха и занял "город-призрак" Видео
08:14
Новый антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки 14,5 тысячи человек Видео
07:59
Как Трамп попытается победить на выборах: Reuters выяснило стратегию республиканца Видео
07:45
Байден сделал еще один шаг к победе на выборах в США и пригрозил Трампу Видео
Реклама
07:28
ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19
07:14
Карантин выходного дня не спасет: врач объяснила неизбежность тотального локдауна Видео
06:58
Нормандский формат: Кравчук назвал условие для встречи "четверки"
06:56
Чумной флаг: почему инвесторы шарахаются от Украины мнение
06:39
По пути Лукашенко: эксперт оценил шансы на смену власти в России из-за обнуления сроков Путина Видео
06:34
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз Видео
06:24
"Два шара": внучка Боярского показала свои достоинства в развратной позе
06:15
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
05:37
Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты
05:10
Астрологи узнали, от кого грозит допрос и явная агрессия Видео
04:42
Как и почему размножаются распространенные вирусы - ответ ученых Видео
04:30
Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией Видео
04:06
Военный эксперт назвал тайную цель плана Кравчука по Донбассу
03:28
"Искусная пошлость": голая блогерша вызвала споры развратным фото
02:55
Всемирный день ребенка – стихи, проза и веселые открытки
02:12
Гороскоп на 21 ноября для всех: доходные операции, прибыльная работа и мощная боль Видео
01:33
Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях Видео
00:53
В Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Видео
00:27
​Будут ли в Украине вакцинировать переболевших COVID-19: в МОЗ рассказали детали Видео
19 ноября, четверг
23:50
Что нельзя делать 20 ноября: приметы на Федотов день
Реклама
23:03
В Украине сложилась проблема с доставкой вакцины от COVID-19 Видео
22:57
Обмен пленными: Кравчук поведал о списке, который подготовила Украина
22:35
Шмыгаль припугнул мэров полным локдауном в Украине Видео
22:32
США вновь расширили санкции против России
22:01
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
21:52
"Подозревали COVID-19": украинка бросилась в окно, не дождавшись приема у врача Видео
21:50
Рак поджелудочной железы: врач назвал необычный сигнал Видео
21:46
Сколько жертв от COVID-19 будет к концу года в Украине: озвучена шокирующая цифра Видео
21:44
Малюська объяснил, получится ли обжаловать в суде штраф за отсутствие маски Видео
21:28
Евросоюз выдвинул очередное громкое обвинение Путину
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять