Экс-министру финансов прочат должность нового посла Украины в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о возможном назначении Маркаровой послом в США.
Экс-министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.
Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на источники в Офисе президента и Министерстве иностранных дел.
"Идею внес Андрей Ермак (глава ОП, - ред.). Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - сказал источник в ОП.
По данным издания, в МИД эту информацию подтвердили, но отнеслись к ней скептически.
"В Вашингтон после победы Байдена (кандидата на пост президента США - ред.) возвращается "классика", а Маркарова - не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о возможном назначении Маркаровой послом в США.
"Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному Указу Президента, а не публикациями в прессе", - написал Кулеба в Facebook.
Министр добавил, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе, и Министерстве финансов, и в МВФ.
"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первой в истории госпожой Посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил глава МИД.
Оксана Маркарова – что о ней известно:
С 2015-го по июнь 2020-го Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.
Маркарова имеет степень магистра в области публичных финансов, практику во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах.
Напомним:
- В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в США. Им стал бывший постоянный представитель в ООН Владимир Ельченко.
- В июле 2019 года Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого, почти полгода должность посла Украины в США оставалась вакантной.