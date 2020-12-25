Экс-охранник Яроша перечислил пытки в российской тюрьме

Узник Кремля рассказал, как его избивали.
Александр Шумков, бывший охранник Дмитрия Яроша, поделился подробностями пребывания в российской тюрьме, где его подвергали пыткам.
"В ФСБ прошел через разное – били электрическим током, надевали противогаз … Как мне потом уже в местах заключения рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных", – цитирует его ВВС.
По словам уника Кремля, особенно жестоким пыткам подвергались те, на кого было сфабриковано дело за совершение теракта или создание незаконных вооруженных формирований. После суда Шумков был отправлен в колонию в Тверской области, где украинца зверски пытали и унижали.
"На приеме предлагается – хотя это нельзя назвать добровольной процедурой – пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии", – добавил он.
Шумков вспоминает, что за отказ повиноваться охране его жестоко избивали. Экзекуции сопровождались сообщениями о том, что Шумков был на Майдане и воевал на Донбассе.
С другими заключенными у украинца были хорошие взаимоотношения. Он подчеркнул, что за решеткой там находятся кроме россиян, украинцы, кавказцы, азиаты.
Читайте также"Нам приказали отступать": Ярош рассказал о шансе в 2014 году освободить Донецк"Российская тюрьма – тюрьма народов…Когда был в жилой зоне колонии, то украинцев перестали называть "хохлами"", – отметил экс-политзаключенный.
Отметим, Шумков пропал 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Брянска и ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".
Александр Шумков
Как ранее сообщалось, политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет незаконно находился в российской исправительной колонии, освобожден.
Напомним, в конце сентября 2017 года стало известно, что Александра Шумкова задержали в РФ и обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. СМИ писали, что Шумков похищен в Украине.
В начале декабря 2018-го российский суд приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за участие в Правом секторе. Украинец находился в колонии, которая расположена в городе Торжок Тверской области.