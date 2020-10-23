Эксперт об угрозе увольнения министров: Зеленский поступает как режиссер

Политолог считает, что президент в кадровой политике остался продюсером / УНИАН

В недавнем обращении президента Владимира Зеленского четко прослеживалась неудовлетворенность работой как правоохранителей, так и Кабмина, поэтому, вполне вероятно, скоро в высших эшелонах власти последуют масштабные кадровые изменения.

"Сейчас Зеленский поступает как режиссер и как продюсер – если кто-то плохо играет свою роль, то его надо менять, без оглядки на связи и заслуги. Это мы уже наблюдали на примере отставки правительства Гончарука", - прокомментировал ситуация в комментарии Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По словам эксперта, судьба Кабмина будет зависеть от местных выборов и от ситуации в монобольшинстве, поскольку сейчас там есть много групп "недовольных и обиженных". Эти чиновники могут расшатывать ситуацию, поэтому не исключен сценарий полной смены правительства.

"На данный момент Зеленский настроен на точечные кадровые замены. Помимо министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, постановление об увольнении, которого уже зарегистрировано в Верховной Раде, под угрозой может оказаться и министр финансов Сергей Марченко, однако у Марченко есть "тыл" в лице внешних партнеров", - подчеркнул политолог.

Золотарев добавил, что вероятным кандидатом на вылет из Кабмина может стать глава Минздрава Максим Степанов в связи с антирекордами по коронавирусу и нестабильной ситуацией в медицине в связи с пандемией Covid-19.

Напомним, Зеленский сообщил, что в ближайшее время посмотрит результат работы министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем, и после этого "могут полететь головы".