Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского / Objectiv.tv

Волна тарифных протестов – это технология, призванная привести к досрочным парламентским выборам в Украине. Именно такое мнение в комментарии для Главреда высказал Юрий Романенко - эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего.

Романенко считает, что в досрочных выборах в Раду больше всего заинтересованы представители партии ОПЗЖ. В отличие от представителей президентской партии Слуги народа.

"Цель – досрочные выборы Рады. Если для "зеленых" досрочные парламентские выборы однозначно приведут к потере сегодняшних позиций, то ОПЗЖ, Батькивщине и За майбутне они – выгодны, поскольку в итоге разрушится монобольшинство "слуг", а Зеленский окажется в большей зависимости от олигархов и различных политических сил, которые пройдут в Раду. Таким образом, повторяется ситуация с Ющенко 2007 года, когда после перевыборов Наша Украина получила около 12% поддержки, и ей пришлось выступать в качестве младшего партнера в правительстве с Батькивщиной", - заявил он.

Тем не менее, Романенко убежден - никакие досрочные парламентские выборы не смогут окончательно ликвидировать напряженность в обществе и проблему высоких тарифов в Украине.

"Однако не только досрочные выборы Рады могут остановить протесты. Если произойдет смена правительства, то те, кто управляет тарифными протестами, могут снять накал. Но – лишь временно: ведь сама проблема никуда не денется – никуда же не денутся интересы Ахметова, Фирташа, облгазов, а именно они являются главными выгодополучателями от всей этой тарифной истории", - подытожил он.

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