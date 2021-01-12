УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского

12 января 2021, 09:22
Прослушать новость
Остановить

По мнению специалиста, после начала тарифных бунтов президент Зеленский оказался в достаточно уязвимом положении.

Полиция
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского / Objectiv.tv

Волна тарифных протестов – это технология, призванная привести к досрочным парламентским выборам в Украине. Именно такое мнение в комментарии для Главреда высказал Юрий Романенко - эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего.

Романенко считает, что в досрочных выборах в Раду больше всего заинтересованы представители партии ОПЗЖ. В отличие от представителей президентской партии Слуги народа.

"Цель – досрочные выборы Рады. Если для "зеленых" досрочные парламентские выборы однозначно приведут к потере сегодняшних позиций, то ОПЗЖ, Батькивщине и За майбутне они – выгодны, поскольку в итоге разрушится монобольшинство "слуг", а Зеленский окажется в большей зависимости от олигархов и различных политических сил, которые пройдут в Раду. Таким образом, повторяется ситуация с Ющенко 2007 года, когда после перевыборов Наша Украина получила около 12% поддержки, и ей пришлось выступать в качестве младшего партнера в правительстве с Батькивщиной", - заявил он.

Тем не менее, Романенко убежден - никакие досрочные парламентские выборы не смогут окончательно ликвидировать напряженность в обществе и проблему высоких тарифов в Украине.

"Однако не только досрочные выборы Рады могут остановить протесты. Если произойдет смена правительства, то те, кто управляет тарифными протестами, могут снять накал. Но – лишь временно: ведь сама проблема никуда не денется – никуда же не денутся интересы Ахметова, Фирташа, облгазов, а именно они являются главными выгодополучателями от всей этой тарифной истории", - подытожил он.

Читайте такжеКак тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко

Повышение тарифов на газ:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
протесты ЖКХ-тарифы Слуга народа новости Украины ОПЗЖ
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в ЕвропуПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал ВашингтонСША ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные измененияЗеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения
Следующий материал

Последние новости

10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
Реклама
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
10:01
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:11
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:36
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
Реклама
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
06:34
Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси
06:14
Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа Видео
05:48
Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы Видео
05:19
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки Видео
04:50
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых Видео
04:23
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
03:47
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
03:01
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
02:12
Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович Видео
00:59
Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты Видео
00:53
Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем Видео
00:23
Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом Видео
00:19
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
Реклама
11 января, понедельник
23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных Видео
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять