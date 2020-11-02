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Эксперт объяснил, как новая система учета газа отразится на платежках украинцев

2 ноября 2020, 16:18

По словам эксперта, если Украина окончательно перейдет на европейскую систему учета газа, то потребителям это пойдет только на пользу.

Газ в Украине будут считать по-новому / УНИАН

Украине уже давно необходимо перевести систему учета газа из кубических метров в киловатты и перейти на европейскую систему расчетов. Об этом в комментарии Главреду рассказал эксперт по вопросам энергетики​, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины​ Валентин Землянский​.

"В Украине в принципе необходим не только переход на киловатт-часы, но и пересмотр приведения к стандартным условиям, поскольку ранее было много скандалов насчет "морозных коэффициентов", когда к показаниям на счетчике людям досчитывали дополнительные кубы из-за низких температур на улице, ввиду которых газ естественным путем сжимается. Чтобы это не происходило, необходимо считать газ при нулевой температуре, а не в нынешних +20 градусов Цельсия, как считают в Украине еще с советских времен", - сказал Землянский.

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Эксперт уверен, что на суммах в платежках украинцев учет в энергетических единицах на данном этапе никак не отразится.

"Если в Украине окончательно перейдут на европейскую систему учета, то потребителям это пойдет на пользу, так как платить мы будем несколько меньше даже по тем показаниям, которые есть на счетчиках. В платежках уже есть пересчет в киловатты - если внимательно посмотреть на платежку по газу, то в ней указаны перерасчет кубометров в киловатт-часах, мегаджоулях исходя из теплотворной способности или калорийности газа", - говорит эксперт.

Он отметил, что это полностью европейская практика расчетов, так как газ считается в метрических объемах.

"Это дает основания считать газ по энергетической ценности и это полностью снимает проблему качества газа, так как на газе более низкой калорийности условный чайник на нем у вас кипел бы дольше и потраченный объем этого газа был бы больше", - резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал Главред, с 1 января 2021 года украинские газохранилища будут переведены на систему учета газа с кубометров в киловатт-часы.

Как сообщили в Укртрансгазе, компания-оператор газохранилищ Украины начала испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует информацию с приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт). По их словам, до конца нынешнего года комплекс введут в промышленную эксплуатацию.

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