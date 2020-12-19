Эксперт объяснил, как украденная из Луганска икона через Балканы попала к Лаврову

Сербские наемники на Донбассе / slav.org.ua

Историк и переселенец из Луганска Валерий Снегирев прокомментировал скандал вокруг старинной иконы из Луганска, которую в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

В комментрии Радио Свобода эксперт уточнил, что раритет древнее самого Луганска.

Он считает, что икона написана не в Луганске, но могла хранится в городе. Она является образцом византийского стиля, который был очень распространен в ХVIII – начале ХIХ века.

Историк обратил внимание на то, что на иконе есть печать Одесской краевой комиссии. А сургуч с 20-х годов идеально сохранился. Судя по размерам, икона подаренная.

"Здесь, скорее всего, в чем загвоздка, почему печать стоит не в самой иконе - а в ее окладе, в оболочке, в данном случае - серебро с позолотой. Этой иконе повезло: обычно оклады снимались, на вес принимались, прессовались и потом уходили в Гохран (государственное хранилище - ред.). Ей повезло, что она в родном окладе", - отметил Снегирев.

Читайте такжеВ Боснии открыли дело из-за украинской иконы для ЛавроваОн не исключил, что икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе. Там на стороне российских оккупантов воевал батальон сербских наемников Йован Шевич.

"Я просто подозреваю, что икона - трофей этого батальона, который перекочевал в Республику Сербску Боснии и Герцеговины", - добавил историк.

Украденная икона для Лаврова