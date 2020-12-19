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Эксперт объяснил, как украденная из Луганска икона через Балканы попала к Лаврову

19 декабря 2020, 10:28
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Икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе.

Сербы, Донбас, четники
Сербские наемники на Донбассе / slav.org.ua

Историк и переселенец из Луганска Валерий Снегирев прокомментировал скандал вокруг старинной иконы из Луганска, которую в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

В комментрии Радио Свобода эксперт уточнил, что раритет древнее самого Луганска.

Он считает, что икона написана не в Луганске, но могла хранится в городе. Она является образцом византийского стиля, который был очень распространен в ХVIII – начале ХIХ века.

Историк обратил внимание на то, что на иконе есть печать Одесской краевой комиссии. А сургуч с 20-х годов идеально сохранился. Судя по размерам, икона подаренная.

"Здесь, скорее всего, в чем загвоздка, почему печать стоит не в самой иконе - а в ее окладе, в оболочке, в данном случае - серебро с позолотой. Этой иконе повезло: обычно оклады снимались, на вес принимались, прессовались и потом уходили в Гохран (государственное хранилище - ред.). Ей повезло, что она в родном окладе", - отметил Снегирев.

Читайте такжеВ Боснии открыли дело из-за украинской иконы для ЛавроваОн не исключил, что икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе. Там на стороне российских оккупантов воевал батальон сербских наемников Йован Шевич.

"Я просто подозреваю, что икона - трофей этого батальона, который перекочевал в Республику Сербску Боснии и Герцеговины", - добавил историк.

Украденная икона для Лаврова

  • В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
Босния и Герцеговина Сергей Лавров новости Украины
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