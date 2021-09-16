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Эксперт объяснил, как заставить украинцев делать прививки от коронавируса

16 сентября 2021, 01:32
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Добровольной массовой вакцинациини от коронавируса ни в одной стране мира нет. Нужно использовать метод кнута и пряника, считает Тарас Загородний.

вакцинация
Украинцы не спешат вакцинироваться от коронавируса / Reuters

В Украине сложилась парадоксальная ситуация – в страну завезли широкий выбор вакцин от коронавируса, но граждане упорно не хотят делать прививки. С этими настроениями нужно бороться, считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний. При этом применяться должен и "кнут", и "пряник", иначе никто не станет вакцинироваться.

Украинцы с их недоверием к вакцинации – не исключение в мире, отметил Загородний в комментарии Главреду.

"Во многих странах люди не торопились прививаться. Например, в Израиле вакцинация проводилась добровольно-принудительно. Там дали понять: страна свободная, гражданин может и не прививаться, но максимум, на который он сможет претендовать в таком случае – это работа дворником, плюс он постоянно должен будет сдавать тесты на коронавирус", - отметил он.

Эксперт добавил, что не верит в добровольную массовую вакцинацию, потому что нигде, ни в одной стране мира, ее нет.

Читайте такжеОбязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль"Должна вестись активная разъяснительная работа, и власть должна четко артикулировать, что будет после проведения достаточной вакцинации. Например, как в Дании, где пообещали: если все вакцинируются, тогда будут сняты все ограничения. И ограничения сняли", - сказал Загородний.

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Вакцинация от коронавируса

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский развенчал одно из самых распространенных заблуждений, связанных с вакцинацией от коронавируса. В частности, он прокомментировал вопрос о том, необходима ли прививка от COVID-19 в случае, если человек уже перенес коронавирус. По его словам, согласно данным ВОЗ, перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививку.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.

Вероятность заболевания коронавирусом после прививки существует. Причем более уязвимы люди, которые вакцинировались китайской вакциной CoronaVac, рассказала профессор Алла Волоха.

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